1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yıldırım düşmesi nedeniyle hayvanları telef olan aileye buzağılarıyla beraber 3 sığır temin edilmesini sağladı- Pakdemirli aileyi cep telefonundan görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti- Bakan Pakdemirli:- "Hemen talimat verdim arkadaşlarıma. En azından bir teselli olsun diye size bu hayvanları gönderdik. Devlet yanınızda"- Üretici Gökhan Kızık:- "Allah devletimizden razı olsun. Bizi bu aciz günümüzde desteksiz bırakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, İl Müdürümüze ve emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederim"
 17 Haziran 2019 11:18
Yazdır
Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan aileye buzağılarıyla beraber 3 sığır temin edilmesini sağlayarak destek oldu.

Pakdemirli, geçen hafta perşembe günü Şerbetli köyünde yıldırım düşmesi sonucu 8'i gebe 10 büyükbaş hayvanını kaybeden Kızık ailesinin yaralarının sarılması için Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve ekibine talimat verdi.

Bunun üzerine Karadağ, Gökhan ve Lütfiye Kızık'a teslim edilmek üzere buzağılarıyla 3 sığır temin etti. Hayvanlarını kaybettikleri için üzüntülü olan aile, kendilerine sağlanan bu destekle büyük mutluluk yaşadı.

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ekiplerin de katıldığı çalışma sonrası aileyi cep telefonundan görüntülü arayan Pakdemirli, olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Yaşanan hadisenin doğal bir olay olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hemen talimat verdim arkadaşlarıma. En azından bir teselli olsun diye size bu hayvanları gönderdik. Devlet yanınızda. İnşallah imkanlarımız doğrultusunda sizleri memnun etme noktasında en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Her zaman sizlerin yanındayız. Tarım ve hayvancılığın devam etmesi, bu zor ve meşakkatli işte devletin biraz da olsa, bir nebze de olsa yanınızda olması önemli. Devlet her zaman yanınızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum. İnşallah Çanakkale'ye geldiğim zaman köyünüzde sizleri ziyaret etmek isterim. Ankara'ya gelirseniz sizleri de buraya her zaman bekliyorum."

Üretici Gökhan Kızık Pakdemirli'ye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Yalnız bırakılmadıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kızık, "Olayda 8'i gebe 10 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Olay yerine gittiğimde inanmak istemedim gördüklerime. Çok acı bir durumdu. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. Allah devletimizden razı olsun. Bizi bu aciz günümüzde desteksiz bırakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, İl Müdürümüze ve emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kızık'ın eşi Lütfiye Kızık da Pakdemirli'yi köylerine davet etti ve gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise hadisenin meydana geldiği andan itibaren konunun takipçisi olduklarını anlattı.

Pakdemirli'ye konuyu arz etmelerinin ardından ivedilikle aileye destek verilmeye başlandığını anımsatan Karadağ, "Bakanımızın talimatıyla gece yarısı hayvanlarımızı temin ettik. Sabaha karşı tüm nakil işlemimiz bitti. Çok şükür ailemizin yarasını bir nebze sarıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın inşallah." dedi.

Karadağ, Kızık ailesine Yıldırım Enerji Holding'in üst yöneticisi Mustafa Kurnaz tarafından 2 sığır daha hediye edildiğini, bu hayvanların da bu hafta aileye teslim edileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü
17 Haziran 2019 11:34		 Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
17 Haziran 2019 11:28		 FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda
17 Haziran 2019 11:22
TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01		 Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
17 Haziran 2019 11:00
Tartıştığı annesini öldürdü
17 Haziran 2019 10:31		 MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak
17 Haziran 2019 10:28
Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı
17 Haziran 2019 10:21		 Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
17 Haziran 2019 09:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü11:32 - Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı11:28 - Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı11:27 - 'Meraların ilaçlanması KKKA bulaşma olasılığını azaltır'11:22 - FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda11:18 - Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek11:01 - TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında11:00 - Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret10:45 - Konut satış istatistikleri10:31 - Tartıştığı annesini öldürdü
10:29 - İki Üniversite için Rektör adaylığı ilanı10:28 - MSB: Yunanistan ile görüşmelerin ikincisi Ankara'da yapılacak10:21 - Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı10:09 - Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var10:04 - Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 olarak gerçekleşti10:00 - Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Askerin gözü Meclis'te
Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sana mı soracağım 1
copa america 2019 2
Kedilerin kontrolsüz üremesi 5
yaşanabilir şehir 4
deniz kokusu 1
Fotoğraf 4
Yks 2019 1
haftasonu 4
Binali Yıldırım 1
baba şarkıları ve şiirleri 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam