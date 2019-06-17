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Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
 17 Haziran 2019 11:43
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Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Boyabat istikametinden kent merkezi yönüne giden Recep Yanık'ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı otomobil, Tekke köyü mevkisinde devrildi.

Araçta bulunan 2 yaşındaki Hamza Yanık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Sebahat, Semih ve Melih Yanık ile Enes Yiğit Hayta, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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