Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
|17 Haziran 2019 11:43
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Boyabat istikametinden kent merkezi yönüne giden Recep Yanık'ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı otomobil, Tekke köyü mevkisinde devrildi.
Araçta bulunan 2 yaşındaki Hamza Yanık, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Sebahat, Semih ve Melih Yanık ile Enes Yiğit Hayta, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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