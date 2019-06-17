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Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap

Ekrem İmamoğlu, 2018 Sayıştay raporu olduğunu iddia ettiği bazı belgeler göstermişti. Bu belgelere dayanarak İBB'nin zarar ettirildiğini dile getirmişti. Sayıştay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018 raporunun henüz tamamlanmadığını belirtti.
 17 Haziran 2019 11:44
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Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap

Ak Parti dayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu dün ortak yayında soruları cevaplamıştı.

İmamoğlu, 2018 Sayıştay raporu olduğunu iddia ettiği bazı belgeler göstermişti. Bu belgelere dayanarak İBB'nin zarar ettirildiğini dile getirmişti.

Sayıştay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018 raporunun henüz tamamlanmadığını belirtti.

TC. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

23.05.2019 - 2019/2

Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir.

Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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