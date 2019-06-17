Bakan Varank'tan kambiyo vergisi açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçılarımız döviz alımlarında artık kambiyo vergisi ödemeyecek" açıklamasında bulundu
|17 Haziran 2019 11:45
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçıların döviz alımlarında artık kambiyo vergisi ödemeyeceğini bildirdi.
Varank, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Varank, "Cumhurbaşkanımızın TİM Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği karar yayımlandı. Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçılarımız döviz alımlarında artık kambiyo vergisi ödemeyecek. Hayırlı olsun!" dedi.
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