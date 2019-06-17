1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında yargılama devam ediyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
 17 Haziran 2019 11:50
Yazdır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında yargılama devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 7'si tutuklu 21 sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı avukatı ve bazı müştekilerin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi.

Duruşmada tanıklık yapan Özlem Kıyıcı, yönetici asistanı olduğunu belirterek, sanıklardan Ahmet Sait Kavurmacı ve Ömer Faruk Kavurmacı ile çalıştığını söyledi.

Şirkette hazır giyimi yöneten Ahmet Sait Kavurmacı'nın çalışanlar içerisinde etkili bir kişi olduğunu, lider ve vizyoner konumunda bulunduğunu dile getiren Kıyıcı, "Ömer Faruk Kavurmacı ise belli bir tarihten sonra inşaat sektörüne yöneldi. Ahmet Sait Kavurmacı tarafından Zaman gazetesi aboneliği gibi talepler oldu. Kurban, burs ve bazı yardımlar dolayısıyla takiplerimiz oldu." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

- Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan on sekizer yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.

- Tahliye edilip tekrar tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 8 Eylül 2016'da tutuklanan sanıklardan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatları, 1 Mayıs 2017'de 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz başvurusunda bulunarak, tahliye talep etmişti. Hakimlik, dilekçe ekinde sunulan özel bir hastanenin 18 Nisan 2017 tarihli sağlık raporundaki tespitleri değerlendirerek, Kavurmacı'nın tahliyesine karar vermişti.

Silivri Devlet Hastanesinin "mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği" şeklindeki sağlık raporu üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017'de tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cü Enes Kanter'in babası yarın hakim karşısına çıkacak
17 Haziran 2019 12:12		 NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu
17 Haziran 2019 12:07
Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
17 Haziran 2019 12:00		 Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
17 Haziran 2019 11:43
Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü
17 Haziran 2019 11:34		 Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
17 Haziran 2019 11:28		 FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda
17 Haziran 2019 11:22
Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek
17 Haziran 2019 11:18		 TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Kışlada dayak iddiasına soruşturma13:40 - Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar var13:37 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar temmuz'da13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı13:27 - Sahildeki gizemli caretta caretta katliamına belediyeden açıklama13:22 - MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz13:16 - 2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:01 - Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon12:58 - Anadolu Otoyolu'nda İzmit Doğu-Adapazarı arası ulaşıma kapatılıyor
12:55 - Çeyrek altın ne kadar12:48 - TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'12:45 - Öğretmenler norm kadro ve ders ücretlerinde sıkıntı yaşamayacaklar12:43 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı12:38 - Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası12:35 - FETÖ'den polise 'SAYV' kodlaması12:31 - Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek rakamının görüldüğü ay12:28 - Meteoroloji uyardı...Bu bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
Askerin gözü Meclis'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faranjit 4
tuğrul selmanoğlu 2
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
babalar günü 3
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 3
yok 1
Fatih Portakal 1
Sezen Aksu 2
köçek 1
Para Avcısı 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam