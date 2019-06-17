HSK'dan müstemir yetki taleplerine ilişkin duyuru

Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilan edilen kura ve kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak;

2019 yılı ana kararname ve müstemir yetki takvimine uygun olarak;

a-) Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan başkan ve hakimlerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 17 Haziran Pazartesi gününden 19 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar,

b-) Bölge idare mahkemelerinde görev yapan daire başkanı ve üyelerinden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 17 Haziran Pazartesi gününden 19 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar,

c-) Bölge adliye mahkemelerinin iş bölümlerinin 21 Haziran 2019 Cuma günü ilan edilmesi planlandığından, bölge adliye mahkemelerinde görev yapan daire başkanı ve üyelerinden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 24 Haziran Pazartesi gününden 26 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar,

EK 1'de gösterilen yönteme uygun olarak, taleplerini UYAP personel rolünde bulunan "Müstemir Yetki Talep Formu" ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri,

d-) 22/05/2019 tarihinde kura ile ataması yapılan 22. dönem adli yargı hakimlerinin müstemir yetkiye ilişkin taleplerini ise 17 Haziran Pazartesi gününden 19 Haziran 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar EK 2'de bulunan link üzerinden göndermeleri,

Gerekmekte olup, talepler gönderildikten sonra taslakların basılacak olması nedeniyle, bu tarihten sonra müstemir yetkiye ilişkin gönderilecek talepler dikkate alınamayacaktır. Ayrıca fiziki gönderilecek dilekçeler de dikkate alınamayacaktır.

2019 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri ile ataması yapılıp yeniden inceleme talebinde bulunan meslektaşlarımızın, müstemir yetkiye ilişkin taleplerini, yeniden incelemeler sonuçlandıktan sonra göndermeleri önem arz etmektedir.

UYAP personel rolünde bulunan "Müstemir Yetki Talep Formu" ekranından talepte bulunacak meslektaşlarımızın, talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin "Atama sonrası talep", "Müstemir yetkiye ilaveten talep", "Müstemir yetkinin kaldırılması talebi", "Yeniden inceleme talebi", "İtiraz talebi" vb.) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, UYAP üzerinden gönderdikleri müstemir yetki talepleri Müstemir Yetki Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (Resmi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EKİ:

1- Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi

2- 22/05/2019 Tarihli Kura Kararnamesi ile Atanan 22. Dönem Adli Yargı Hakimlerine İlişkin Müstemir Yetki Talep Ekranı

