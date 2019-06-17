1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

ABD'de düzenlenen model uydu yarışması CanSat'ta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı şampiyon olurken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikincilik elde etti- İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe:- "Geçen seneki yarışmada da Türk üniversiteleri önemli başarılar göstermişti. Biz bu sene elde ettiğimiz şampiyonlukla bu başarıyı daha ileriye taşıdık"- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal:- "Çok az bir puan farkıyla birinciliği elde edemedik ama bu sefer bir Türk takımına kaybettik, bu nedenle mutluyuz"
 17 Haziran 2019 12:07
Yazdır
NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı.

Teksas'ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu.

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat'ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.

- "Birinci olmanın vakti gelmişti"

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üniversitelerinin uluslararası yarışmalara büyük önem verdiğini ve bu yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek diğer ülkelere göre geri planla olunmadığını gösterdiğini söyledi.

Geçen sene düzenlenen yarışmada da Türk üniversitelerinin önemli başarılar gösterdiğini ve elde ettikleri şampiyonlukla bu başarıyı daha ileri taşıdıklarını belirten Üçtepe, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016'da 9, 2017'de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk. Önceki yıllara göre ayakları daha yere sağlam basan bir ekiple yola çıktık. Bütün testlerimizi yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşadık. Yarışmaya gelmeden yirmi önce uydumuz kayboldu ve uyduyu baştan yapmak durumunda kaldık. Son gece devremizin bir yolu yanmasına rağmen her şeyi hızlıca halledip birinci olduk.

Proje kapsamında yazdığımız bütün programlardan, tasarım aşamalarına kadar her şey takımdaki arkadaşlarımızın eseri. Daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

- Türk üniversiteleri dünyanın ileri gelen üniversitelerini geride bıraktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal da, bir yıl boyunca çok yoğun çalıştıklarını belirterek, bu sayede yarışmada ikinci olarak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktıklarını ifade etti.

Yarışmaya 33 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını ve geçen sene de dünya ikincisi olduklarını dile getiren Duysal, şöyle konuştu:

"Bu sene dünya şampiyonu olmayı hedefliyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesi 0,077 puan farkıyla birinci oldu. Çok az puan farkıyla bir Türk takımına kaybettik, bu nedenle ülkemiz adına mutluyuz. Çok fazla Türk üniversitesi var bu yarışma iyi bir yarışma değil gibi bir algı oluşsa da aslında tam tersi. Türk üniversiteleri çok iyi başarı gösteriyor ve dünyanın çok iyi üniversitelerini eliyor.

Bu sene 84 üniversite başvurdu ve ilk aşamada bir eleme gerçekleştirilerek 40 üniversite ABD'ye davet edildi. Bu süreçte dünyanın önde gelen birçok üniversitesi elendi. Türk üniversitelerinin bu noktada çok önemli bir başarısı var ve bu başarı giderek artıyor. Bu durumdan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ayrıca, üniversitemize, rektörümüze, dekanımıza, danışman hocalarımıza desteği için çok teşekkür ediyoruz. Oldukça maliyetli olan bu yarışmada bize sponsorluklarıyla destek oldukları için TUSAŞ, TAI ve Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cü Enes Kanter'in babası yarın hakim karşısına çıkacak
17 Haziran 2019 12:12		 Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
17 Haziran 2019 12:00
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında yargılama devam ediyor
17 Haziran 2019 11:50		 Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
17 Haziran 2019 11:43
Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye'ye döndü
17 Haziran 2019 11:34		 Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
17 Haziran 2019 11:32
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
17 Haziran 2019 11:28		 FETÖ'nün cinayetleri Polis Akademisi raporunda
17 Haziran 2019 11:22
Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek
17 Haziran 2019 11:18		 TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
17 Haziran 2019 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Kışlada dayak iddiasına soruşturma13:37 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar temmuz'da13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı13:27 - Sahildeki gizemli caretta caretta katliamına belediyeden açıklama13:22 - MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz13:16 - 2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:01 - Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon12:58 - Anadolu Otoyolu'nda İzmit Doğu-Adapazarı arası ulaşıma kapatılıyor12:55 - Çeyrek altın ne kadar
12:48 - TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'12:45 - Öğretmenler norm kadro ve ders ücretlerinde sıkıntı yaşamayacaklar12:43 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı12:38 - Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası12:35 - FETÖ'den polise 'SAYV' kodlaması12:31 - Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek rakamının görüldüğü ay12:28 - Meteoroloji uyardı...Bu bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor12:25 - Eski Danıştay Üyesi Dinç'e FETÖ'den hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
Askerin gözü Meclis'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi maması 1
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 10
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 6
Nedim 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 3
Para Avcısı 2
haftasonu 4
köçek 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 2
tuğrul selmanoğlu 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam