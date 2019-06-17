Merkez Bankası'ndan 'likidite imkanı' kullandırılması kararı
|17 Haziran 2019 12:08
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Merkez Bankası, finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verildiğini bildirdi.
FAİZ, POLİTİKA FAİZİNİN 100 BAZ PUAN ALTINDA OLACAK
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir.
Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa yapıcı likidite imkanı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."
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