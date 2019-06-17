Çeçenler sokak ortasında çatıştı, 1'i ağır 2 yaralı
Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
|17 Haziran 2019 12:16
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otele gelen Çeçen uyruklu 2 kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan yine Çeçen uyruklu gruba silahla ateş açtı. Oteldeki Çeçenlerden biri bacağından yaralanırken yaralının arkadaşları kaçan kişilerinin peşinden gitti.
Kaçan kişilerden biri peşlerindeki gruptakilerin ateş açması sonucu başından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kutlama
17 Haziran 2019 13:47
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı
17 Haziran 2019 13:30
|MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz
17 Haziran 2019 13:22
|2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek
17 Haziran 2019 13:16
|Bakan Varank'tan kambiyo vergisi açıklaması
17 Haziran 2019 11:45
|Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
17 Haziran 2019 11:44
|Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
17 Haziran 2019 11:00
|Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
17 Haziran 2019 10:00
|Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
17 Haziran 2019 08:55
|Vatandaşın imdadına CİMER yetişiyor
17 Haziran 2019 08:41