Meteoroloji uyardı...Bu bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya, Burdur, Isparta) ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.