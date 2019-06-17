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Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası

Koç Üniversitesi Rektörü U.İ.'ın danışmanı R.K.'nın rektörün kızı A.İ.'dan şantaj yoluyla bir milyon 150 bin lira aldığı ortaya çıktı. İ'ın şikayeti üzerine danışman K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
 17 Haziran 2019 12:38
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Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası

Koç Üniversitesi Rektörü U.İ.'ın danışmanı R.K.'nın rektörün kızı A.İ.'dan şantaj yoluyla bir milyon 150 bin lira aldığı ortaya çıktı. İ'nin şikayeti üzerine danışman K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Koç Üniversitesi rektörü U.İ.'ın, A.İ.'nin babasının danışmanı R.K.'ya şantaj yoluyla bir milyon 150 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İ'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada danışman K. hakkında "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eşiyle sıkıntı yaşadı, Beyoğlu'nda bir madde kullandı

İddianamede yer alan bilgilere göre, Koç Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde, 2014 yılı Nisan ayında okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan K.İ.K. ile evlenen rektör kızı A.İ. ile eşi arasında bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan olayların ardından psikolojisinin bozulduğunu iddia eden İ., Beyoğlu'na gittiği, orada ise yanına yaklaşan kişinin kendisine sıkıntılarını gidermesi için bir madde verdiğini belirtti. Bu maddeyi aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen İ., tanımadığını iddia ettiği kişiden aldığı maddeyi içtiğini ve eşi K.İ.K.'nun bunun uyuşturucu madde olduğunu söyleyerek kendisini, çocuğunu elinden almakla tehdit ettiğini belirtti.

K.: "Polis ve MİT'te kayıtların var"

İddialara göre olayların ardından A.İ., 2017 yılının Eylül ayında güvendiğini söylediği rektör danışmanı R.K.'nın evine giderek, eşiyle arasında geçenleri anlattı. Anlatılanlar üzerine K., İ.'a canını sıkmamasını ve kendisinin olayları araştırıp kendisine haber vereceğini belirtti. K., olayı öğrenmesinden 10-15 gün sonra İ.'ı telefonla arayarak, yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyledi. İ. daha sonrasında K.'nın ofisine gitti. K., İ.'ye, "polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş" şeklinde sözler söyledikten sonra bir ekran görüntüsü ve isminin olduğu bir listeyi gösterip kendisini korkuttuğunu ve kendisine "benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek kayıtların silinmediği takdirde çocuğunu bir daha göremeyeceğini söyledi.

Kayıtların silinmesi için para talep etti

A.İ.'ın, korktuğu için K.'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ettiği aktarılan iddianamede yapılan konuşmadan birkaç gün sonra K.'nın, İ.'ı arayarak emniyet ve MİT'deki tüm kayıtları halledebileceğini, Ankara ve İstanbul'daki üst düzey devlet görevlileriyle arasının iyi olduğunu, devamlı suretle bunların yanına gidip geldiğini, orada tüm görevlilerle iyi ilişkilerinin olduğunu, belirli bir miktar para karşılığında bütün bu kayıtları sildirebileceğini söylediği, İ.ın ise parayı vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

Üç ayrı ödeme yaptı

İ.'ın rektör olan babasının danışmanı R.K.'ya ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, ayında Koç Üniversitesinde bir çanta içerisinde 350 bin lira ödeme yaptığı kaydedilen iddianamede, ikinci ödemenin yine aynı yerde, 350 bin lira olarak son ödemenin ise 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak yapıldığı anlatıldı. K.'nın aldığı paranın ardından işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediği ve İ.'a banka dekontlarını verdiği yer aldı. Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayan İ.'ın, olay ile ilgili şikayette bulunduğu anlatılan iddianamede şüpheli K.'cının elde edilen tüm deliller doğrultusunda "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İhlas Haber Ajansı
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