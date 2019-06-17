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TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi
 17 Haziran 2019 12:48
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TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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