TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi
|17 Haziran 2019 12:48
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