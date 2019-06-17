Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|17 Haziran 2019 13:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 artışla 91.540,62 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 753,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 0,62 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.
Avrupa borsalarındaki değer kazançlarından bulduğu destek ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.607,20 puana kadar yükseldi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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