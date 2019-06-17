1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez
 17 Haziran 2019 13:22
Yazdır
MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hassasiyetlerinin, ihtiyaçlarının tam karşısında bir yayın politikasına sahip olan ve milli duruş sergileyenlerin dışındaki herkese kucak açan Fox TV'nin gece gündüz demeden bu kirli yayınlarına devam ettiğini" kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sabah katıldığı "Çalar Saat" programında siyasetin seviyesini, usulünü hiçe sayan bir yayına imza atıldığını savunan Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi hareket işgal edilemeyen, işgal edilmek bir yana surlarına gedik dahi açılamayan son kale, milli inancın cevheridir. Bu sebeple içerideki ve dışarıdaki Türklük düşmanlarının devamlı taarruzuna muhatap olmak şerefine nail olan, daima hazır ve tetikte bir mücadele karargahıdır. Bu karargahın başkomutanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya yeltenen bu hanımefendi eline tutuşturulan ezberlerle ve CHP ağzıyla sürekli aynı şeyi tekrarlamaktadır. Papağanların dahi kendini geliştirdiği, kapasitesini zorladığı bu çağda bülbül süsü verilmiş kargaların hükmü yoktur. Söylediği sözlere verilen cevapları okumayan, dinlemeyen, bu sebeple de daima başa saran bu zihniyet Türk milletine vakit kaybettirmekten, fitne, fesat üretmekten başka bir işe yaramamaktadır. Pensilvanya ile yatıp Kandil'le uyananlar, terör örgütlerini meşru gösterme gayretleri içerisine girenler; bet sesliler korosunun temsilcileridir."

Açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız 'mitili attım' dedikçe mitili göremediğini iddia edenlerin gözleri kör olmadığına göre açıkça inkarcıdırlar. Gerçekleri milletten saklayarak siyaset yaptığını iddia edenlerin yolu yol değildir. Mitil, İstanbul'a atılmıştır." ifadelerini kullanan Büyükataman, milliyetçi hareketin sahaya en erken inen ve tüm teşkilatlarıyla İstanbul'da sokak sokak çalışan en dinamik parti görünümünde olduğunu vurguladı.

- "Milliyetçi hareketin tavrı nettir"

Açılım saçmalığının karşısında duran tek partinin MHP ve tek camianın Milliyetçi-Ülkücü camia olduğunu belirten Büyükataman, "İP'in hamisi CHP bu sürece desteğini hiçbir zaman gizlememişken hanımefendinin gizli ortağı Kandil, meselenin doğrudan tarafı olmuştur. Yeniden bir açılım yapılması için heveslenen, yol yapan İP'in Genel Başkanı bebek katili ve açılım üzerinden Sayın Genel Başkanımıza söz söyleyebilecek son kişidir. Milliyetçi hareketin tavrı ve çizgisi oldukça nettir ve tavizsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Yapay zeka teknolojisinin çığır açtığı bu yüzyılda kullanışlı olması adına birden fazla kumandası bulunan eski model siyasetçi hanımefendi, bir oradan bir buradan aldığı emirlerle hareket ettiğinden kafası karışmış, ne söylediğini bilemez hale gelmiştir. Kişi kendinden bilir işi, misali herkesin bir yerlerden emir aldığını zanneden bu zat bilmelidir ki MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez. Hanımefendinin kumandalarının pillerini söküp atacak ve hanımefendiyi özgürleştirecek olan da bizzat Sayın Genel Başkanımız olacaktır. İP'in başındaki hanımefendiden beklenen açıklamalar bunlar değildir. Kendilerinin ve merkez şubeleri CHP'nin cevaplaması gereken soru şudur: HDP, CHP ve İP ortak İstanbul mitingini ne zaman yapacaktır?"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı
17 Haziran 2019 13:30		 2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek
17 Haziran 2019 13:16
Çeçenler sokak ortasında çatıştı, 1'i ağır 2 yaralı
17 Haziran 2019 12:16		 Bakan Varank'tan kambiyo vergisi açıklaması
17 Haziran 2019 11:45
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
17 Haziran 2019 11:44		 Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
17 Haziran 2019 11:00
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
17 Haziran 2019 10:00		 Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
17 Haziran 2019 08:55
Vatandaşın imdadına CİMER yetişiyor
17 Haziran 2019 08:41		 AK Parti'de oy seferberliği
17 Haziran 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Kışlada dayak iddiasına soruşturma13:37 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar temmuz'da13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı13:27 - Sahildeki gizemli caretta caretta katliamına belediyeden açıklama13:22 - MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz13:16 - 2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:01 - Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon12:58 - Anadolu Otoyolu'nda İzmit Doğu-Adapazarı arası ulaşıma kapatılıyor12:55 - Çeyrek altın ne kadar
12:48 - TSK'den Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'12:45 - Öğretmenler norm kadro ve ders ücretlerinde sıkıntı yaşamayacaklar12:43 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı12:38 - Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası12:35 - FETÖ'den polise 'SAYV' kodlaması12:31 - Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek rakamının görüldüğü ay12:28 - Meteoroloji uyardı...Bu bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor12:25 - Eski Danıştay Üyesi Dinç'e FETÖ'den hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Yargı reformuna 9 başlıkta değerlendirme
Askerin gözü Meclis'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçmalardan seçmeler 1
yadigar 3
duvarı nem insanı gam yıkar 1
n'apim tabiatım böyle 3
babalar günü 3
Ahahahahah 1
Coca Cola 3
true detective 1
Sezen Aksu 2
copa america 2019 2
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam