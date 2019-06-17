1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz'da sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası ertelendi

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli müezzini darbettikleri gerekçesiyle 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
 17 Haziran 2019 14:04
Yazdır
15 Temmuz'da sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası ertelendi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davanın duruşması görüldü.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 2 sanık, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan İlknur F. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı, camideki pencere camının bedelinin tespit edilerek bildirilmesi için Narlıdere Belediye Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı'nın "Camın fiyatının ne kadar olduğu hakkında bilginiz var mı?" sorusu üzerine müşteki Kuzgun, "Kırılan camın fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu konuda bir tahminim de yoktur. Zararı Narlıdere Belediye Başkanı gidermiştir." yanıtını verdi.

Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Ben o gün çok büyük darbe aldım. Her tarafım çürük. 15 gün yataktan kalkamadım. Normal bir darp değildi. Görev yerim değiştirildi, bunalıma girdim. Yüzde 100 engelli bir çocuğum var. Ona bile bakamayacak duruma geldim. Beni yarım saat darbettiler. Kaldırım taşıyla vurdular. Olay nedeniyle tarafıma gazilik unvanı verilmiştir." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, sanıklar tarafından camide neden olunan zararın giderilip giderilmediği tespit edilemediği için kararın bu celse verilmeyeceğini bildirdi.

Sanık Adil C. müştekinin iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kamera kayıtlarından da sabittir. Camiye giriş çıkış saatlerimiz arasında geçen süre 2,5 dakikadır." dedi.

İlknur F'nin avukatı da "Davaya konu camide gerçekleşen zararın giderilmesi için müvekkilimiz önce camideki görevlilerle, daha sonra Narlıdere Belediye görevlileri ile görüşme yaptılar. Miktar bize fatura edilmedi." ifadelerini kullandı.

Duruşma, camideki zararın sanıklar tarafından giderilip giderilmediğinin tespit edilmesine karar verilerek 7 Ekim'e ertelendi.

- Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.

Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Üniversitesi teknisyeni elektrik akımına kapılarak öldü
17 Haziran 2019 15:10		 Kışlada dayak iddiasına soruşturma
17 Haziran 2019 13:41
Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon
17 Haziran 2019 13:01		 Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası
17 Haziran 2019 12:38
Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var
17 Haziran 2019 10:09		 Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
17 Haziran 2019 09:37
Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldüren kadın tahliye edildi
17 Haziran 2019 08:11		 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan beton zemine çakıldı
16 Haziran 2019 21:13
Belediye meclis üyesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Haziran 2019 18:56		 Genç mimar trafik kazasında ağır yaralandı
16 Haziran 2019 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama15:37 - Bakan Soylu: Yapacağımız daha iyi işler var15:33 - Türkiye'nin insan kaynağı sıralamasında dünyaki yeri15:25 - Sözleşmeli personele 3+1 geliyor15:22 - CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması15:18 - Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek15:14 - Devlet koruması altında 14 bin çocuk var15:10 - Selçuk Üniversitesi teknisyeni elektrik akımına kapılarak öldü15:08 - 'Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor'14:59 - Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
14:59 - Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran işçiye ödül14:55 - Binali Yıldırım'dan, kaza yapan motorsikletliye yardım14:49 - Şehit teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı14:44 - Hazine kira sertifikası ihraç edecek14:35 - Mayıs ayı bütçe verileri belli oldu14:32 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başvuruları bugün başlıyor14:28 - FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi14:23 - Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Kamu İşçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar da var
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yks'ye giren adaylara binali yildirim seti dağıtılması 2
kedi maması 1
değer mi hiç sorusu 3
true detective 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 2
vince carter 4
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 4
yadigar 3
tuğrul selmanoğlu 3
pazar gününü evde geçirmek 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam