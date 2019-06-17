İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
|17 Haziran 2019 14:14
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Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Paris'te görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli savaş uçağının birebir modelini ilk kez sergiledi.
Milli savaş uçağı, dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı olan Paris Airshow'da sergileniyor.
TRT Haber fuarda sergilenen ve yaklaşık 5 ayda hazırlanan savaş uçağının modelini görüntüledi.
Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebiliyor.
Fuarda milli savaş uçağı büyük ilgi gördü. Pek çok ülkenin hava kuvvetlerinden yetkililer uçağın tanıtıldığı alana gelerek açılışta hazır bulundu, projeden bilgiler aldı.
Fuar'da konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Avrupa'nın en büyük savaş uçağını 10 sene geçmeden hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi.
Türkiye'nin ilk yerli uçağının kanat açıklığı 12 metre, uzunluğu ise 19 metre. Uçaklarda, tamamen yerli mühimmat kullanılacak.Projenin yerli paydaşları arasında ASELSAN ve TÜBİTAK da bulunuyor.
Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil muharip savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke oldu.
Milli Muharip Savaş Uçağı, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alacak. İlk etapta 6 geliştirme aracı hazırlanacak ve seri üretime geçilecek. Seri üretime kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.
TRT Haber
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