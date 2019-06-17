1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı

Antakya'da Hatay'ın anavatana katılışı öncesi meclis olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki tarihi ev, Hatay Valiliğince kamulaştırıldı
 17 Haziran 2019 14:23
Yazdır
Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı

Hatay Valiliği, merkez Antakya ilçesindeki, Hatay'ın anavatana katılışı öncesi "Hatay Devleti Meclisi" olarak kullanılan tarihi bina ile bitişiğindeki tarihi evi mülk sahiplerinden satın alarak kamulaştırdı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, mülk sahipleriyle valilik binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Hatay'ın anavatana katılışı öncesinde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapının en başından bu yana özel mülkiyete ait olduğunu hatırlattı.

Önceki yıllarda kamulaştırma işlemleri için girişimde bulunulduğunu fakat sonuca ulaşılamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizle ve Hatay milletvekillerimizle oturup istişare ettik. Hatta kaynaklarımızı da zorlayarak, yeni imkanlar oluşturarak, mülk sahipleri ile anlaşarak burayı devraldık. Kamulaştırma işlemi tamamlandı. 30 milyon TL karşılığındaki bedeli mülk sahiplerinin hesaplarına aktardık. Bugün itibariyle tapusunu aldık. Bina içerisine kültür sanat merkezi, gastronomi evi ve halkın kolayca girip çıkacağı mekanlar yapılacak. Hataylılara hayırlı olsun."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bunun tarihi bir adım olduğuna vurgu yaparak, binaların kamulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Binanın sahipleri Rasim Adalı ve İnayet Adalı ise tarihi yapının Hatay'a kazandırılması için kamulaştırılmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

- Hatay Devleti Meclis Binası

1938 yılında bağımsızlığını ilan eden Hatay Devleti, meclis olarak Antakya Köprübaşı mevkisindeki Mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında yapılan binayı kullanmış, 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılışı kararı da bu binada alınmıştı.

Kamulaştırılan tarihi bina ve yanındaki konut, özel işletmelerce kullanılıyordu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSK'dan müstemir yetki taleplerine ilişkin duyuru
17 Haziran 2019 11:58		 İki Üniversite için Rektör adaylığı ilanı
17 Haziran 2019 10:29
Tekrar açılan Akademi'de olay yeri eğitimi
17 Haziran 2019 07:40		 Askerin gözü Meclis'te
17 Haziran 2019 06:40
Okul tabelasındaki hata Vali'nin talimatıyla değiştirildi
16 Haziran 2019 21:40		 Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür
16 Haziran 2019 21:03
Canlı yayın öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı
16 Haziran 2019 20:27		 'Sultangazi Haseki Hastanesi'nde karantina' iddiası
16 Haziran 2019 20:08
Ankara Büyükşehir'in, peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek
16 Haziran 2019 20:00		 ÖSYM Başkanı: Sınav sorunsuz tamamlandı
16 Haziran 2019 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama15:37 - Bakan Soylu: Yapacağımız daha iyi işler var15:33 - Türkiye'nin insan kaynağı sıralamasında dünyaki yeri15:25 - Sözleşmeli personele 3+1 geliyor15:22 - CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması15:18 - Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek15:14 - Devlet koruması altında 14 bin çocuk var15:10 - Selçuk Üniversitesi teknisyeni elektrik akımına kapılarak öldü15:08 - 'Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor'14:59 - Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
14:59 - Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran işçiye ödül14:55 - Binali Yıldırım'dan, kaza yapan motorsikletliye yardım14:49 - Şehit teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı14:44 - Hazine kira sertifikası ihraç edecek14:35 - Mayıs ayı bütçe verileri belli oldu14:32 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başvuruları bugün başlıyor14:28 - FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi14:23 - Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Kamu İşçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar da var
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
odun erkekler 2
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
sinir bozucu insan 3
ismail küçükkaya 1
moderasyonumu nasıl beğendiniz 5
Fotoğraf 5
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 8
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 3
Sezen Aksu 2
Para Avcısı 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam