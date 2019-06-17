Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başvuruları bugün başlıyor
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın AA Finans Masası'nda soruları yanıtlıyor. Aydın: Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz
|17 Haziran 2019 14:32
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın AA Finans Masası'nda soruları yanıtlıyor
Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik"
"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak."
"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir."
"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz."
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