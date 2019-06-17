Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Selçuk Üniversitesi teknisyeni elektrik akımına kapılarak öldü
Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
|17 Haziran 2019 15:10
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesinde görevli elektrik teknisyeni Yusuf Adıgüzel (45), merkez Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Ziraat Fakültesine ait çiftliğin elektrik hatlarını kontrole gitti.
Adıgüzel, çıktığı elektrik direğindeki sigorta panellerini kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan teknisyen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Adıgüzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|15 Temmuz'da sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası ertelendi
17 Haziran 2019 14:04
|Kışlada dayak iddiasına soruşturma
17 Haziran 2019 13:41
|Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon
17 Haziran 2019 13:01
|Rektörün danışmanı, rektörün kızını dolandırdı iddiası
17 Haziran 2019 12:38
|Bodrum'da tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, ölenler var
17 Haziran 2019 10:09
|Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
17 Haziran 2019 09:37
|Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldüren kadın tahliye edildi
17 Haziran 2019 08:11
|2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan beton zemine çakıldı
16 Haziran 2019 21:13
|Belediye meclis üyesi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Haziran 2019 18:56
|Genç mimar trafik kazasında ağır yaralandı
16 Haziran 2019 17:47