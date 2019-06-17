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Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Yeni askerlik düzenlemesinin Cuma gününe kadar meclisten geçmesini bekliyoruz. Celp tarihleriyle ilgili düzenlemeyi Milli Savunma Bakanlığı yapacak
 17 Haziran 2019 15:18
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Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Yeni askerlik düzenlemesinin Cuma gününe kadar meclisten geçmesini bekliyoruz.

Celp tarihleriyle ilgili düzenlemeyi Milli Savunma Bakanlığı yapacak.
Anadolu Ajansı
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