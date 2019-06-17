Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sözleşmeli öğretmene 3+1 düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Muş, düzenlemenin Diyanet'teki sözleşmeli personeli de kapsayacağını açıkladı
|17 Haziran 2019 15:25
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Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gündeme dair açıklamalarda bulundu
Mehmet Muş, milli eğitimle ilgili olarak 19 maddelik bir teklifi TBMM'ye sunduklarını açıkladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
3+1 düzenlemesine, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personel de eklenecek
Memurlar.net olarak teklife ulaştığımızda teklifin tümünü yayınlayacağız.
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