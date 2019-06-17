Türkiye'nin insan kaynağı sıralamasında dünyaki yeri
|17 Haziran 2019 15:33
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Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, ülkelerin insan kaynakları gücüne yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Dünya Bankası verilerinin ve medya yansımalarının derlendiği bilgilere göre, Türkiye'nin insan kaynağı (beşeri sermaye) açısından 53. sırada yer aldığı kaydedildi.
Araştırma 157 ülke arasından 5 yaş altı sağ kalma oranı, umulan eğitim süresi, ortalama test puanları, zorunlu eğitim süresi, yetişkin sağ kalma oranı ve gelişimi engellenmiş çocuk oranı gibi veriler doğrultusunda hazırlandığı görüldü. Bu anlamda listenin ilk sırasına yerleşen ülke de 0.88 puan ile Singapur olarak belirlenirken, son sırada 0.29 puan ile Afrika ülkesi Çad'ın yer aldığı tespit edildi. Türkiye'nin puanına bakıldığında ise 0.63 olduğu saptandı.
PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında insan kaynakları başlığı altında 15 bin 129 haber çıkışı tespit edilirken, beşeri sermaye hakkında 961 haber yansıması olduğu görüldü.
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