1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Yapacağımız daha iyi işler var

İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı'nı ziyaret eden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 yıldır trafik konusunda hep birlikte bir adım atıyoruz. Ve en çok bir araya geldiğimiz sektörlerden birisisiniz. Çünkü inanın ki en ufak bir kaza sizi nasıl etkiliyorsa bu bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor" dedi
 17 Haziran 2019 15:37
Yazdır
Bakan Soylu: Yapacağımız daha iyi işler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bulunan İnsani Yardım Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH)' yı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı'nı da ziyaret etti.

Vatandaşlardan Soylu'ya yoğun ilgi

Bakan Süleyman Soylu, vakfa gerçekleştireceği ziyaret öncesi vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İHH'dan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarında otobüs esnafları ile bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, esnaflarla görüş ve önerileri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu," Bakın 2, 2,5 yıldır 3 yıldır trafik konusunda hep birlikte bir adım atıyoruz. Ve en çok bir araya geldiğimiz sektörlerden birisisiniz. Çünkü inanın ki en ufak bir kazada sizi nasıl etkiliyorsa bu, bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor. Bazen şu karın kaslarım kasılmaktan kendine gelemiyor. Bir kazayı sabah duyduğum zaman genellikle maalesef kazalarda sizde bende biliyoruz ki 3-6 arası ve bazen uykusuzluktan bazen karşı tarafın hatasından bazen bildiğimiz sebeplerden dolayı ve hangi kaza olursa olsun. Bir tek kişinin can kaybı ve bir tek kişinin huzur kaybı inanın beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yapacağımız daha iyi işler var"

"Yapacağımız daha iyi işler var" diyen Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda da o hedeflere ulaşabilmek için kendi yöntemlerimizi oluşturarak ama birlikte istişare ederek ne yapacağımızı ortaya koyarak bir vesile ile adım atmaya çalıştık. Yapacağımız daha iyi işler var. Biz bir kere birlikte 2,3 kez bir araya geldik. Ama arkadaşlarla beraber daha fazla bir araya gelindi. Bakan yardımcımız, emniyet genel müdürümüz, başkanlarımız Türkiye'nin birçok yerindeki arkadaşlarımız valilerimiz herkes bir araya geldi. Defalarca sadece kazaları önlemeye yönelik değil aynı zamanda bu sektörün geleceği ile ilgili üzerimize düşen ne varsa onunla ilgili ifade etmek istiyorum. Yukarıdan aşağı bu birçok mesele biz hem ulaştırma bakanlığına ait olan bölümü hem bize ait olan bölümleri hem diğer bakanlıklarımıza ait olan bölümleri birbirimize tartarak gittik. Ancak adım atmamız gereken meseleler var. Fakat bu seçim münasebetiyle bu adım atmamız gereken meselelerle bir takım hazırlıklar yaptık"dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
17 Haziran 2019 15:25		 CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması
17 Haziran 2019 15:22
Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek
17 Haziran 2019 15:18		 'Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor'
17 Haziran 2019 15:08
Binali Yıldırım'dan, kaza yapan motorsikletliye yardım
17 Haziran 2019 14:55		 Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kutlama
17 Haziran 2019 13:47
Erdoğan'dan 'Süleyman Demirel'e anma mesajı
17 Haziran 2019 13:30		 MHP'li Büyükataman: MHP Genel Başkanı emir almaz
17 Haziran 2019 13:22
2030'a kadar 2 milyon hektar tarım alanı ıslah edilecek
17 Haziran 2019 13:16		 Çeçenler sokak ortasında çatıştı, 1'i ağır 2 yaralı
17 Haziran 2019 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama15:37 - Bakan Soylu: Yapacağımız daha iyi işler var15:33 - Türkiye'nin insan kaynağı sıralamasında dünyaki yeri15:25 - Sözleşmeli personele 3+1 geliyor15:22 - CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması15:18 - Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek15:14 - Devlet koruması altında 14 bin çocuk var15:10 - Selçuk Üniversitesi teknisyeni elektrik akımına kapılarak öldü15:08 - 'Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor'14:59 - Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
14:59 - Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran işçiye ödül14:55 - Binali Yıldırım'dan, kaza yapan motorsikletliye yardım14:49 - Şehit teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı14:44 - Hazine kira sertifikası ihraç edecek14:35 - Mayıs ayı bütçe verileri belli oldu14:32 - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi başvuruları bugün başlıyor14:28 - FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi14:23 - Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Kamu İşçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar da var
İnsan Kaynakları Ofisi'nden memurlar için anket
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulaması başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavuşamamak 1
copa america 2019 2
Fatih Portakal 1
Coca Cola 5
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 8
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 6
Yks'ye giren adaylara binali yildirim seti dağıtılması 2
yadigar 3
değer mi hiç sorusu 3
bron broen 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam