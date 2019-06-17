1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
 17 Haziran 2019 15:39
Yazdır
Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ergenekon' davası hakim ve savcılarının davasına yarın devam edilecek
17 Haziran 2019 17:17		 Aktif görevdeki Yarbay ve Binbaşı'na FETÖ'den gözaltı
17 Haziran 2019 16:30
'Mahrem imam' Yunanistan'a kaçarken yakalandı
17 Haziran 2019 15:50		 FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis istemi
17 Haziran 2019 14:28
Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
17 Haziran 2019 14:17		 Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar 10 Temmuz'da
17 Haziran 2019 14:10
FETÖ operasyonunda 'Bylock' yazışmalarını yok etme notu çıktı
17 Haziran 2019 13:57		 FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar temmuz'da
17 Haziran 2019 13:37
FETÖ'den polise 'SAYV' kodlaması
17 Haziran 2019 12:35		 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında yargılama devam ediyor
17 Haziran 2019 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Gün sonu altın fiyatları17:19 - Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film yarışması17:17 - 'Ergenekon' davası hakim ve savcılarının davasına yarın devam edilecek17:13 - Yasak olmasına rağmen avladılar, rekor ceza aldılar17:11 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:05 - Dayakçı kocaya mahkemeden dikkat çeken ceza17:03 - Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni16:55 - Nakliye kamyonundan gelin arabası16:52 - E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı16:39 - Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı
16:30 - Aktif görevdeki Yarbay ve Binbaşı'na FETÖ'den gözaltı16:18 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor16:15 - FETÖ'den el konulan hastane şifa dağıtacak16:10 - 'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'16:06 - Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor15:59 - Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda15:50 - 'Mahrem imam' Yunanistan'a kaçarken yakalandı15:46 - Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Kamu İşçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar da var
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koyverdin gittin beni 2
Kedilerin kontrolsüz üremesi 6
Para Avcısı 2
ismail küçükkaya 1
yok 1
sana mı soracağım 1
yaşanabilir şehir 5
değer mi hiç sorusu 3
baba şarkıları ve şiirleri 1
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 5
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam