1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda

Paris Havacılık Fuarı'nda TK129 Atak helikopteri uçuş gösterisi yaptı
 17 Haziran 2019 15:59
Yazdır
Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen TK129 Atak helikopteri uçuş gerçekleştirdi.

Atak helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edildi.

Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleri Atak helikopterine çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazandırıyor.

Atak programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri'ne 59'u kesin 32'si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı'na ise 9 adet T129 Atak helikopteri teslim edilecek.

Atak helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak. Bunun yanı sıra, Gökbey helikopteri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
17 Haziran 2019 16:52		 İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
17 Haziran 2019 14:14
Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü
16 Haziran 2019 11:59		 Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor
16 Haziran 2019 11:31
Dünyada 3,8 milyar kişi 'online'
15 Haziran 2019 23:28		 Google iki servisini ayırıyor
15 Haziran 2019 16:57
Konya, trenle denize bağlanacak
15 Haziran 2019 06:10		 Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu
14 Haziran 2019 14:27
'Mars Rover'dan esinlenip 'Türk Rover'ı yaptılar
14 Haziran 2019 12:05		 Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık uyku düşmanı
13 Haziran 2019 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - Gün sonu altın fiyatları17:19 - Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film yarışması17:17 - 'Ergenekon' davası hakim ve savcılarının davasına yarın devam edilecek17:13 - Yasak olmasına rağmen avladılar, rekor ceza aldılar17:11 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:05 - Dayakçı kocaya mahkemeden dikkat çeken ceza17:03 - Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni16:55 - Nakliye kamyonundan gelin arabası16:52 - E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı16:39 - Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı
16:30 - Aktif görevdeki Yarbay ve Binbaşı'na FETÖ'den gözaltı16:18 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor16:15 - FETÖ'den el konulan hastane şifa dağıtacak16:10 - 'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'16:06 - Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor15:59 - Atak helikopteri Paris Havacılık Fuarı'nda15:50 - 'Mahrem imam' Yunanistan'a kaçarken yakalandı15:46 - Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Kamu İşçisinin zam pazarlığı başlıyor. Masada taşeronlar da var
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Huawei satışlarında büyük düşüş: Pazardan geri çekebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faranjit 2
Binali Yıldırım 1
Para Avcısı 2
kavuniçi rengi 2
pazar gününü evde geçirmek 2
diyet 3
sinir bozucu insan 3
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 5
köçek 1
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam