Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, 66 ay olan okula başlama yaşı 3 ay artacak.
|17 Haziran 2019 16:06
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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, 66 ay olan okula başlama yaşı 3 ay artacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
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