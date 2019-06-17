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'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın
 17 Haziran 2019 16:10
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'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın." dedi.

Çelebi, Meclis'te, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Askerlama Kanunu Teklifi'ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu kanunun yasalaşması halinde kışlalardaki yükümlü er ve erbaş sayısının düşeceğini söylediklerini belirten Çelebi, "Bu konuda bir tedbir geliştirildi. Üç ayda bir celp yerine her ay celp uygulaması geliştirildi. Her ay celbin etkisi ne kadar yansıyacak bununla ilgili bilgi beklentimiz devam ediyor." diye konuştu.

Bu uygulamanın, birliklerin sayısını artıracağını ifade eden Çelebi, ayrıca söz konusu uygulamanın, birliklerdeki ihtiyaç hasıl olana kadar süreceğini dile getirdi.

Çelebi, her ay celp uygulamasının kanun teklifine girmeden de yapılabileceğine dikkati çekti. İtiraz ettikleri maddelere ilişkin değişiklikler üzerinde çalışıldığını aktaran Çelebi, şu ifadelere yer verdi:

"Bedelli askerlikten, öncelikle ihtiyaç fazlası yükümlülerin faydalanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yoksul aile çocuklarının da bedelliden faydalanabileceği bir ortam sağlansın. TOKİ konusunda ise sadece 6 ay vatani görevini yapanlar değil tüm sözleşmeli erinden subayına kadar olanlar bundan faydalansın istiyoruz. Şehit ailelerine hibe ev hakkı yok. Bunun da notunu aldılar. Bu teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor. Biz burada teklifin uzlaşıyla çıkmasından yanayız. Herhangi bir şekilde yasayı durdurma eğiliminde değiliz."

Genelkurmay Başkanlığındaki bilgilendirmeye cuma günü gittiğini belirten Çelebi, bazı konulardaki sorularına ilişkin henüz cevabın hazırlanmadığını, bu yöndeki bilgileri de bugün yarın alacağını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayına ilişkin bir soruya Mehmet Ali Çelebi, "Uzun yıllardır görmediğimiz, aslında normal olan bir şey takdir edilecek duruma gelmiş. Halbuki her zaman olması gereken hadiseler." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
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