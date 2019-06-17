FETÖ'den el konulan hastane şifa dağıtacak
|17 Haziran 2019 16:15
|Yazdır
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle mülkiyetine el konulan hastane binası, Sağlıklı Hayat Merkezi olarak hizmet verecek.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, merkezin açılışında yaptığı konuşmada FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla mülkiyetine el konulan ve Hazineye devredilen Dereköy Caddesi'ndeki hastane binasının, Sağlık Bakanlığına tahsis edildiğini söyledi.
Binanın artık gerçek sahiplerine, millete hizmet edeceğini vurgulayan Bilgin, "15 Temmuz sürecinde ülkemizde hain darbe girişimiyle birlikte milletimizin parasını hiç eden hainler bu binayı ortaya çıkardılar. Ancak bu binanın devletimize geçişiyle birlikte milletin parası millete kaldı" dedi.
Kırklareli'ndeki en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
"Türkiye sağlık hizmetleri bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışmakta, onları da geçen bir noktaya gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözü bugün yaşanıyor. Sadece aziz Türk milletimiz değil, komşumuz Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa ülkeleri, Amerika'dan, Asya ülkelerinden Afrika'dan her taraftan artık ülkemize bu manada sağlık hizmeti almak için gelen çok sayıda insan bulunmakta. Bu bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor."
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara da sağlık merkezlerinin önemine işaret ederek, açılışı gerçekleştirilen merkezin Kırklareli'ne önemli hizmetler vereceğini belirtti.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'te programda bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film yarışması
17 Haziran 2019 17:19
|Yasak olmasına rağmen avladılar, rekor ceza aldılar
17 Haziran 2019 17:13
|Nakliye kamyonundan gelin arabası
17 Haziran 2019 16:55
|Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı
17 Haziran 2019 16:39
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
17 Haziran 2019 16:18
|Türkiye'nin insan kaynağı sıralamasında dünyadaki yeri
17 Haziran 2019 15:33
|Devlet koruması altında 14 bin çocuk var
17 Haziran 2019 15:14
|Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran işçiye ödül
17 Haziran 2019 14:59
|Şehit teğmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
17 Haziran 2019 14:49
|Karadeniz'de 5 il için sağanak ve dolu uyarısı
17 Haziran 2019 14:20