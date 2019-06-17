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Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak
 17 Haziran 2019 16:18
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacaklarını belirterek, "Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak." dedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanları ile bir araya gelen Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yılda Türkiye'de hayata geçen önemli hizmetler ve projelere değindi.

Türkiye'nin her alanda önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Turhan, "Yeter mi? Yetmez. Bizim yatırım yapmaya devam etmemiz lazım ve biz ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Turhan, Türkiye'de son yıllarda ulaştırma alanında yaşanan değişimi herkesin fark ettiğini belirterek, Türkiye'nin her köşesinin ulaşılabilir, erişilebilir hale geldiğini, neredeyse tüm şehirlerin bölünmüş yolla, büyük şehirlerin ise otoyollarla bağlandığını kaydetti.

Şimdi şehirleri yüksek hızlı trenlerle bağladıklarını aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Sanayicimizin ham maddesini getirmesi ve ürettiği ürünü pazara ulaştırabilmesi yönünden çok büyük öneme sahip. Biz yolları yapmasaydık yollarımızın şu anki trafiği taşıma şansı olmayacaktı. Sanayicimizin rekabet şansı en aza inecekti. Yaptığımız bu altyapı ile sanayicimizin büyümesini ve sanayinin ülke sathına yayılmasına öncülük etmiş olduk. Şu anda ülkemizin her yanına organize sanayi bölgeleri kurulabilmesinin altında da yaptığımız yatırımlar yatmaktadır."

- "Kanal İstanbul, bölgedeki gelişmeye hız katacak"

Cahit Turhan, ülke ihracatının 170 milyar dolar çıtasını aştığını ve ihracat rakamlarının her yıl giderek arttığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90'lara geldiğini söyledi.

Bunu sanayicilerin başardığını ifade eden Turhan, devamla şunları kaydetti:

"Bizim bu noktada yaptığımız, altyapı ihtiyacınızı karşılamaktı ve bunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu hafta sonunda da Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması da özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak. Kanal İstanbul'un yapılması da bölgedeki gelişmeye hız katacak. Bu noktada bölgede oluşacak kapasiteyi de karşılamak için Başakşehir kavşağından Cebeci Mahallesi'nin altından Hasdal kavşağına, oradan da Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak bir projeyi de hayata geçireceğiz."

- "Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, dünya ticaretinin seyrinde son dönemde önemli değişiklikler yaşandığını, küresel ticaretin ekseninin de bu doğrultuda her geçen gün daha fazla doğuya kaydığını söyledi.

Batı merkezli küresel kurumsal yapılara karşı doğuda, Kuşak ve Yol Girişimi projesinde olduğu gibi esaslı alternatifler geliştirildiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda Çin'den çıkan ürün, Avrupa pazarına 45 gün ila 2 aya yakın sürede ulaşıyor. Bizim hızlı tren ve YHT projelerimiz tamamlandığında Çin'den gelen tren, 17 günde Avrupa'ya ulaşacak. Biz bu projenin ülkemiz içindeki 2 bin kilometrelik kesiminin 500 kilometreden fazlasını tamamladık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hızlı tren projesi de devam ediyor. Ayrıca Halkalı-Kapıkule demir yolu projesini de başlattık. Bu yaptıklarımız neye yarayacak peki? Bu sanayici ve çiftçimizin ürünlerini en kısa sürede ve en az maliyetle uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlayacak. Görüldüğü gibi, biz ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Evet, önümüze engeller koyanlar var, bize siper açanlar var ancak biz ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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