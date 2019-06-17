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Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı

İzmir'in Buca ilçesinde kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesine at sırtında gitmeye karar veren ve memleketi Sivas'tan 9 gün öce yola koyularak atı Yıldız ile birlikte 224 km yol kat eden Ahmet Turan Duman Yozgat'a ulaştı
 17 Haziran 2019 16:39
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Askerlik görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı

Sivas'ta 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü at sırtında yapmaya karar verdi. Atıyla askere gitme hayalini gerçekleştirmek için 9 gün önce Sivas'tan yola çıkan Duman, atı Yıldız ile 224 kilometre yol kat ederek Yozgat'a ulaştı. Bu süre zarfında at sırtında günde ortalama 25-30 kilometre yol kat eden Duman, köy ve kasabalarda kamp yapıp geceyi çadırında geçirdi. Duman ve atı Yıldız'ı bu zorlu yolculukta yol güzergahı üzerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kimi vatandaşlar Ahmet Turan Duman ve atı Yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi kimi vatandaşlar da Duman ve atı Yıldız'ı evlerinde misafir ederek hoş vakit geçirdiler.

Sivas'tan Ankara'ya giden ve yolda Ahmet Turan Duman ile rastlaşan Ahmet Çatak isimli vatandaş, "Ahmet Turan, Sivas'tan komşumuz, uzun yıllardır kendisini tanırız, askere gidecek. Kendisinin at merakı var. Aynı zamanda uzun yıllardır at eğitmenliği yaptı. Askere de kendi atıyla gitmeyi düşünüyordu. Sosyal medyadan da takip ediyorduk acaba hangi güzergahtan gidecek diye. Biz de düğüne gidiyorduk Ankara yolundan rastladık kendisine ve çok memnun oldum. Görüştük kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu" dedi.

At sırtında yolcuğun güzel geçtiğini söyleyen Ahmet Turan Duman ise bir hafta sonra birliğine teslim olacağını söyledi. Duman yaptığı açıklamada, "Benim planladığım 1 haftalık bir yolculukla Ankara'da olmaktı. Ama davetler, ziyaretler derken bir hafta da ancak Yozgat'ın Sorgun ilçesine kadar gelebildim. Günde 30 kilometre en fazla yol yapıyoruz. İnsanların ilgisi bana ve atıma çok güzel. Yolculukta kendim için üzerime yiyecek bir şey almadım. Özellikle atım için bir şeyler aldım. Çok zaman atımın besinlerini köylerde de karşılıyorum. Köylerde vatandaşlarla birlikte yedik, birlikte güldük, eğlendik benim için çok güzel bir yolculuktu. Bu yolculuğa devam edeceğim. Askerliğim olmasaydı bu şekilde bir ay daha gezmek isterdim" şeklinde konuştu.

Yoldaki en büyük zorluğun hava şartları ve kene olduğunu söyleyen Duman, "Öğlen sıcak oluyor ama saat 3'ten sonra aşırı sağanak yağmura maruz kalıyoruz. Bir diğer zorluğumuzda keneler oluyor. Yola çıkmamdaki amacımda binicilik kültürüne dikkat çekmek olduğunu ve atların insanlarla tekrar tanışmasını, şehir hayatının tekrardan doğaya gitmesini ifade etmekti. Ancak karşımdaki insanların dinlemediği için bu yönden de zorluk çekiyorum" ifadelerinde bulundu.

İzmir'de birliğine bir hafta sonra teslim olacağını söyleyen Duman, "Bu şekildeki programla birliğime yetişeceğim. Atımı Ankara'da herhangi bir binicilik kulübüne satmayı düşünüyorum. Çünkü binicilik kulübü dışında kimseye güvenemem. En azından bende bir eğitmen olduğum için daha iyi yerlerde daha güzel bir şekilde benim gibi hassas insanların bakabileceğini düşündüğüm için böyle bir değerlendirmede bulunacağım" dedi.


Vatani görevi için at sırtında yola çıktı, Yozgat'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı
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