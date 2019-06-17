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Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni

Milli Eğitim ile ilgili TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun teklifinin tamamı sadece memurlar.net'de
 17 Haziran 2019 17:03
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Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada TBMM'ye 19 maddelik kanun teklifinin sunulacağını duyurmuştu.

Kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlere dair de düzenleme olduğunu, 4+2 olan çalışma süresinin, 3+1 olacağını dile getirmişti.

Memurlar.net olarak Milli Eğitim ile ilgili TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun Teklifi'nin tamamını yayımlıyoruz.

İşte TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun teklifi
Memurlar.Net - Özel

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