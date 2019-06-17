Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni
Milli Eğitim ile ilgili TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun teklifinin tamamı sadece memurlar.net'de
|17 Haziran 2019 17:03
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Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada TBMM'ye 19 maddelik kanun teklifinin sunulacağını duyurmuştu.
Kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlere dair de düzenleme olduğunu, 4+2 olan çalışma süresinin, 3+1 olacağını dile getirmişti.
Memurlar.net olarak Milli Eğitim ile ilgili TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun Teklifi'nin tamamını yayımlıyoruz.
İşte TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun teklifi
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