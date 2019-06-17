Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı
|17 Haziran 2019 17:50
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinde hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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