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75'lik dede borç yüzünden büfeciyi öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde 75 yaşındaki adam, 700 liralık alacağını vermediğini iddia ettiği büfeciyi tabancayla vurarak öldürdü
 17 Haziran 2019 18:11
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75'lik dede borç yüzünden büfeciyi öldürdü

Olay, Altınkum Mahallesi Göçler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; büfe işleten Emanet Yıldız (48), kendisine borç olarak verdiği 750 ile birlikte bir miktar daha para isteyen Kemal Bulut (75) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından evine giden Kemal Bulut, silahını alıp işyerine geldi ve Yıldız'a 5 el tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emanet Yıldız, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından silahını atarak kaçan Kemal Bulut, kısa süre içerisinde yakalanarak göz altına alındı. Bulut, borcunu ödemediği için Yıldız'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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