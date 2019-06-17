1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak

Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan Kanun teklifine göre öğretmenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel de 3+1 düzenlemesinden yararlanacak
 17 Haziran 2019 18:15
Yazdır
Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada, TBMM'ye 19 maddelik bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Eğitimle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel de 3+1 düzenlemesinden yararlanacak.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 10/A maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar."

İşte bu kanun maddesinde yer alan dört yıl ibaresi 3 yıla, iki yıl ibaresı ise 1 yıla düşürülmektedir.

Kanun teklifi metni için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
17 Haziran 2019 14:59		 Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
16 Haziran 2019 08:15
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
15 Haziran 2019 11:03		 220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor
13 Haziran 2019 09:38
Emniyet sağlık şartları yönetmeliği ve Pomem sağlık raporundan elenenler için idari dava süreci
12 Haziran 2019 12:13		 Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
12 Haziran 2019 12:05
AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
12 Haziran 2019 11:34		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor
12 Haziran 2019 10:03
MEB şube müdürleri 2 yıldır rotasyon mağduru
11 Haziran 2019 10:51		 Memur, izin talebini veya şikayet başvurunu avukat aracılığıyla yapabilir mi? (2)
10 Haziran 2019 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:22 - 'Türkiye'den Amerika'ya Gülen için pantolon'19:19 - Bu okuldan mezun olan üniversiteliler işsiz kalmıyor19:15 - Samsun'da yol kapatan magandalara ceza19:11 - Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu19:07 - Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı19:03 - ESK'dan 'Mehmetçiğe hastalıklı et' iddialarına açıklama18:56 - Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama18:53 - Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı18:51 - CHP'den işsizlik rakamı açıklaması18:50 - Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren kadın şoföre ödül
18:43 - Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi18:33 - Kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı18:31 - Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı18:25 - Karpuz üreticisinden fiyat tepkisi: 30 kuruşa satamıyoruz18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak18:11 - 75'lik dede borç yüzünden büfeciyi öldürdü18:09 - Adana'daki FETÖ davasında 1 tahliye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yadigar 3
n'apim tabiatım böyle 3
Kalbin kemiği yok 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 6
sana mı soracağım 1
taze sıkılmış meyve suyu 3
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 3
one more cup of coffee 2
pazar gününü evde geçirmek 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam