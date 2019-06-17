Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada, TBMM'ye 19 maddelik bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Eğitimle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel de 3+1 düzenlemesinden yararlanacak.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 10/A maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar."

İşte bu kanun maddesinde yer alan dört yıl ibaresi 3 yıla, iki yıl ibaresı ise 1 yıla düşürülmektedir.

Kanun teklifi metni için tıklayınız.