Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak
|17 Haziran 2019 18:15
|Yazdır
Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada, TBMM'ye 19 maddelik bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı.
Eğitimle ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinde sözleşmeli öğretmenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel de 3+1 düzenlemesinden yararlanacak.
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 10/A maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:
"Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar."
İşte bu kanun maddesinde yer alan dört yıl ibaresi 3 yıla, iki yıl ibaresı ise 1 yıla düşürülmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
17 Haziran 2019 14:59
|Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
16 Haziran 2019 08:15
|FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
15 Haziran 2019 11:03
|220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor
13 Haziran 2019 09:38
|Emniyet sağlık şartları yönetmeliği ve Pomem sağlık raporundan elenenler için idari dava süreci
12 Haziran 2019 12:13
|Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
12 Haziran 2019 12:05
|AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
12 Haziran 2019 11:34
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor
12 Haziran 2019 10:03
|MEB şube müdürleri 2 yıldır rotasyon mağduru
11 Haziran 2019 10:51
|Memur, izin talebini veya şikayet başvurunu avukat aracılığıyla yapabilir mi? (2)
10 Haziran 2019 14:00