Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazancıyla 92.249,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.462,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarından bulduğu destek ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor. Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyor.