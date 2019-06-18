3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
|18 Haziran 2019 00:03
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Sözleşmeli personele 4+2 yıl süresiyle tayin hakkı verilmesi 3 kamu kurumu için getirilmiştir. Bunlar MEB, Diyanet ve Sağlık Bakanlığıdır.
Ak Parti'nin dün TBMM'ye sunduğu Kanun teklifi, Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenleri ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki personeli kapsarken, Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli personeli kapsam dışında tutmuştur.
Oysaki 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.
(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."
DEĞERLENDİRME
663 sayılı KHK'da yer alan hüküm, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrı olarak, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personele kısmi de olsa bir aile birliği mazeretinden tayin hakkı tanımaktadır. Ancak bu ayrıksı düzenlemeye rağmen, MEB ve Diyanet'teki personelin eğer eş durumu tayini yoksa 3 yıl sonra kadroya geçme hakkı varken, Sağlık Bakanlığındaki sözleşmeli personelin 4 yıl sonra bu hakka kavuşacak olması eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.
Bu nedenle, sağlık personelini kapsam dışında bırakan bu düzenlemenin yeniden ele alınması ve TBMM Komisyonların da sözleşmeli sağlık personelinin de düzenlemeye dahil edilmesi uygun olacaktır.
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