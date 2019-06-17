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Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Gamze Tufan ve Büşra Üzümcü, çocukların lavaboda ellerini sabunlaması ve su tasarrufu için "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini geliştirdi
 17 Haziran 2019 18:43
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Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan iki kız öğrenci, çocukların lavaboda ellerini sabunlaması ve su tasarrufu için "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini hayata geçirdi.

Kentte 51 yıl önce açılan ve geçen yıl yapılan üretimle ülke ekonomisine 5,5 milyon liralık katkı sağlayan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencileri Gamze Tufan ve Büşra Üzümcü, temiz bir dünya ve su israfını önlemek için çalışma yapmak istedi.

Anaokullarını ziyaret eden Tufan ve Üzümcü, lavaboya gelen çocukların sabun kullanmadan ellerini yıkadığını ve suyu açık bırakıp çıktığını gözlemledi.

Bunun üzerine çocuk doktorlarıyla görüşen iki arkadaş, ortalama el sabunlama ve durulama süresini belirledi.

Okula dönerek elektronik öğretmenleri Bedirhan Doğan ile fikirlerini paylaşan öğrenciler "Sabun Yoksa Su da Yok" projesini hazırladı.

Tufan ve Üzümcü, öğretmenleri Doğan'ın da desteğiyle hazırladıkları proje kapsamında tasarlanan sistemi lavaboya monte etti.

Sistemle, lavaboya gelen kişi, yerleştirilen sensör sayesinde hazneden otomatik olarak sabunu alıyor, bu sırada müzik de devreye giriyor. El 20 saniye sabunlandıktan sonra otomatik olarak su akmaya başlıyor. 40 saniye boyunca el durulandıktan sonra su, otomatik olarak müzikle birlikte kesiliyor.

- "Projenin maliyeti 100 lira"

Öğretmen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi kendisiyle paylaştıkları zaman en az öğrencileri kadar heyecanlandığını söyledi.

Öğrencilerin "Giderek çölleşen dünyadaki su israfına karşı nasıl önlem alabiliriz?" fikriyle kendisine geldiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Özellikle temiz su kullanımında, insanların suyu fazlaca israf etmelerini engellemeye yönelik, mesleğim doğrultusunda elektrik elektronik sistemler kullanmayı planladık. Bu doğrultuda herhangi bir yere temas etmeden su veren bir sistem tasarladık. Sistemi bir taraftan su israfını bir taraftan da insanlara hastalık bulaşmasını önleyecek şekilde tasarladık."

Öğrencilerine her türlü teknik desteği verdiğini, proje maliyetinin 100 lira olduğunu belirten Doğan, projeyi bir ayda tamamlayan öğrencileriyle gurur duyduğunu kaydetti.

- Çocukların sıkılmaması için müzik

Öğrenci Gamze Tufan da izledikleri haber ve belgesellerde sürekli dünyanın çölleştiğini gördüklerini, buna karşı kendi imkanlarıyla önlem almak istediklerini ifade etti.

"Ağaç yaşken eğilir." atasözünün kendileri için ışık olduğunu vurgulayan Tufan, bu nedenle anaokul öğrencilerinden başlayarak projeyi tasarladıklarını belirtti.

Projeleri sayesinde lavaboya gelen kişinin keyifle elini yıkayacağını anlatan Tufan, "Bu, sabun haznesinden sabun almadan su vermeyen bir sistem. Aynı zamanda hiçbir yere temas etmeden, elimizi sağlıklı şekilde yıkamış oluyoruz. Su kendiliğinden kapandığından israfın da önüne geçiliyor. Çocuklar ellerini yıkarken sıkılmasınlar diye müzik modülü de ekledik." dedi.

Büşra Üzümcü ise projeyle, çocuklarda sabun kullanımını özendirmeyi ve su israfının önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti.


Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi
Anadolu Ajansı
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