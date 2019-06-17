ESK'dan 'Mehmetçiğe hastalıklı et' iddialarına açıklama
|17 Haziran 2019 19:03
|Yazdır
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerinde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünlerin kullanılamayacağını ve bugüne kadar da kullanılmadığını bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Mehmetçik'e Hastalıklı Et Gönderildi" başlıklı haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Söz konusu iddiaların asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun 'sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi' konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler
17 Haziran 2019 19:24
|CHP'den işsizlik rakamı açıklaması
17 Haziran 2019 18:51
|'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'
17 Haziran 2019 16:10
|Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
17 Haziran 2019 15:46
|Bakan Soylu: Tüm Türkiye'yi 112 çatısı altında toplayacağız
17 Haziran 2019 15:37
|CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması
17 Haziran 2019 15:22
|Yeni askerlik sistemi Cuma'ya kadar TBMM'den geçecek
17 Haziran 2019 15:18
|'Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor'
17 Haziran 2019 15:08
|Binali Yıldırım'dan, kaza yapan motorsikletliye yardım
17 Haziran 2019 14:55
|Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kutlama
17 Haziran 2019 13:47