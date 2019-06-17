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Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
 17 Haziran 2019 19:07
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Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 72 S 0273 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tepealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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