1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.
 17 Haziran 2019 19:11
Yazdır
Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Ankara'da iki gün süren ve 54 baronun stajyerlerinin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi elemelerinde Trabzon, Samsun, Tokat, Giresun, Ordu Baroları yarıştı. Yarışmalarda birinciliği Ordu Barosu alırken, Samsun Barosu ikinci, Trabzon Barosu üçüncü oldu.

Bölge elemelerinde birinci olan İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
16 Haziran 2019 19:06		 Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi
16 Haziran 2019 18:16
Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti
16 Haziran 2019 17:52		 Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek
16 Haziran 2019 13:58
YKS'de evrağını unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
16 Haziran 2019 10:59		 Polis memuru, sınava girecek adaylara aracını verdi
15 Haziran 2019 22:48
Bu muhtarın elinde bin marifet
15 Haziran 2019 21:29		 Polis sayesinde sınava yetiştiler
15 Haziran 2019 16:21
Hakim ve savcılar infaz hukukunu değerlendirmek için toplandı
13 Haziran 2019 16:54		 Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
13 Haziran 2019 15:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler19:22 - 'Türkiye'den Amerika'ya Gülen için pantolon'19:19 - Bu okuldan mezun olan üniversiteliler işsiz kalmıyor19:15 - Samsun'da yol kapatan magandalara ceza19:11 - Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu19:07 - Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı19:03 - ESK'dan 'Mehmetçiğe hastalıklı et' iddialarına açıklama18:56 - Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama18:53 - Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı18:51 - CHP'den işsizlik rakamı açıklaması
18:50 - Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren kadın şoföre ödül18:43 - Liselilerden su tasarrufu sağlayan lavabo sistemi18:33 - Kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı18:31 - Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı18:25 - Karpuz üreticisinden fiyat tepkisi: 30 kuruşa satamıyoruz18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak18:11 - 75'lik dede borç yüzünden büfeciyi öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 4
ismail küçükkaya 1
duvarı nem insanı gam yıkar 1
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 5
kedi 2
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 3
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
ebebek 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 2
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 6
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam