Samsun'da yol kapatan magandalara ceza
|17 Haziran 2019 19:15
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Samsun İlkadım ilçesinde yolu kapatan magandalara trafik cezası kesildi.
Samsun Valiliği, yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 8 otomobile para cezası kesildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "16 Haziran tarihli bazı yaygın ve yerel basın haberlerinde 'Samsun'da magandalığın böylesi pes dedirtti' başlıklı basında yer alan haberlerle ilgili; bahse konu araçların plakaları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden incelenerek tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede Ihlamur Bulvarı Sema Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen 'yol kapama olayı' ile ilgili plakaları tespit edilen 8 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanmıştır.
Vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik periyodik denetimler, kazaların yoğunlaştığı noktalar başta olmak üzere tüm sorumluluk alanında kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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