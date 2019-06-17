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İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz:-"10 bin Kur'an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz"
 17 Haziran 2019 19:53
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İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "10 bin Kur'an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz." dedi.

İstanbul 2019 yılı yaz Kur'an kursu açılış programı, Başakşehir Merkez Cami Kur'an Kursunda, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bu seneki yaz kurslarının temasının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun." şeklinde belirlendiğini söyledi.

Çocukların yaz kurslarında camileri tanıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cemaatimize diyorum ki bu küçük yeni misafirlerimize saflarınızda yer açın, onların cemaate katılmalarında yardımcı olun. Çocukluklarını bağışlayın. Eksikleri, heyecanları olursa onları şefkatle uyarın ama asla kaşınızı onlara çatmayın. Onların camiyle cemaatle Kur'an ile Kur'an kurslarıyla ilgili intibaları sevgi, tebessüm, şefkat üzerine olsun."

Yaz kurslarına gelen çocukların milli ve manevi değerlerle tanıştığına vurgu yapan Yılmaz, "Bu milletin bir ferdi olduğunu daha küçük yaşta idrak etmiş olur. Aidiyet ve mensubiyet duygusuyla büyüyerek bu yüce millete, bu ezana, bu bayrağa sahip olmanın heyecanını küçük yaştan itibaren hissetmiş olur." dedi.

Yılmaz, geçen yıl İstanbul'da 285 bin kayıtlı öğrencinin yaz Kur'an kurslarından istifade ettiğini ifade ederek, "Bu sene bu sayının 350 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Geçen yıl 9 bin civarında Kur'an kursu görevlisi kardeşimiz vardı. Bu sene bu sayıyı 10 bine çıkardık. 10 bin Kur'an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mehter takımı gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından çocuklar, öğreticilerinin eşliğinde ilk derslerine başladı.
Anadolu Ajansı
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