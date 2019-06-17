Yıldırım: Bütün öğretmenlerimiz bedava yararlanacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bütün öğretmenlerin toplu ulaşımdan bedava yararlanacağı vaadinde bulunarak, "Öğretmen, lamı cimi yok, ücretliymiş, sözleşmeliymiş, kadroluymuş... Ayrımcılık bize yakışmaz." dedi.

Yıldırım, Esenyurt Vizyon Koleji'nde Okul Aile Birlikleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her anne-babanın, evlatlarını en güzel şekilde yarına hazırlamak istediğini belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile okul sürecinin tamamlandığını ve tatilin başladığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da seçimlerin tamamlanmasını, herkesin işine gücüne bakmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, "Maalesef olmadı. Bunun sebeplerini birkaç yerde anlatmaya çalıştık. Biz 31 Mart seçimlerinin asla ve kata tekrardan olmasını isteyen parti değiliz. Şahsen, bunun için çok gayret ettik. Ancak hukuki haklarınızı aramak da sizin adınıza görevimizdir çünkü siz gittiniz oyunuzu verdiniz. Oylar sayılırken sizin verdiğiniz oyların yerini bulması, verdiğiniz adaya gitmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Seçim sonrası sayım başladığı zaman çok ciddi yolsuzluk, özensizlik ve oy kaydırmaların yaşandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dedik ki, 'Birkaç gün daha geç olsun, oyların tamamını sayalım. Milletin kafasındaki soru işareti kaybolsun.' Yoksa biz kazanmadığımız bir seçimin peşinde, hak etmediğimiz bir sonucun peşinde değiliz. Ne dedik ise CHP'ye bunu anlatamadık çünkü telaşlandılar. Oylar yeniden sayılırsa sonuç değişecekti. Biz de işimizin peşini bırakacak değiliz. Siz bize güvendiniz, oy verdiniz. Oy ve sandık namustur. Sandığın namusuna sahip çıkmak ve yaşanan haksızlıkların, hukuksuzlukların hesabını sormak bizim görevimizdir. Bu yeniden sayma işinden sonuç alamayınca mecbur kaldık seçimin tekrarı yönünde talep ettik."

- "CHP ve adayının, mağdur edebiyatı yapma gayreti var"

Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), ortaya koydukları bilgi ve belgeleri, sadece kağıt üzerinde değil mahaline inerek tespitler yapmak suretiyle doğruladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"YSK, birçok şeyi tespit etti ama iki tanesi üzerine yoğunlaştık. Bunlardan biri, sandıklarda görevlendirilen başkan üyeler kanuna aykırıdır. 755 sandıkta görevlendirme yapılmış. Hele hele bunun 108'inde durum vahim. Seçim kurulu diyor ki, 'Tek başına sandık görevlendirmelerinin kanuna aykırı yapılması, seçim tekrarı için yeterli gerekçe değildir.' Peki ne olması lazım? Bu görevlilerin bulunduğu sandıklardaki oyların, şüpheli hale gelmesi ve seçim sonucunu değiştirecek mahiyette olması lazım. 755 sandıkta bu görevlendirme var, 232 bin oy bundan etkileniyor. Biraz daha içine girdiler. 108 sandık, burada da bu seçim sayım sonuç tutanaklarının bir kısmı hiç yok, bir kısmı boş, dolu fakat isim ve imza yok. Bu da 32 bin oy ediyor. Fark, 13.729, bu seçim sonucunu etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu iki şart bir araya geldiği için diğerlerine bakma gereği bile duymadı."

Diğer gerekçelerin ise görevine son verilmiş olan kamu hizmetinden yasaklıların kullandığı oy olduğunu belirten Yıldırım, 12 binden fazla vefat eden, kısıtlı ve hükümlünün yerine oy kullanıldığını aktardı. Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İşte bu iki önemli sebepten dolayı seçim kurulu burada seçimlerin sakatlandığı ve yenilenmesinin şart olduğu yönünde karar verdi ve bir de ilave yaptı. Bu işlemleri yapanlar, idari ve adli bakımdan kovuşturmaya, soruşturmaya tabi tutulsun. Bu işler hala devam ediyor. Değerli kardeşlerim mesele budur. Seçime 6 gün var hala bunu CHP ve adayı gündemde tutmaya çalışıyor, bir mağdur edebiyatı yapma gayreti var ama görüyoruz ki İstanbul seçmeni artık buna itibar etmiyor. Bir an önce pazar günü sandık önümüze gelsin, kararımızı verelim işimize gücümüze bakalım."

- "Önünüze bir altın vuruş fırsatı doğdu"

AK Parti kadrolarının, 31 Mart seçimlerinde çok gayretli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Sandığa 104 bin Esenyurtlu hemşehrimiz gitmedi ve bu da tabii ki sonucu önemli ölçüde etkiledi. Biz seçimi ilçede kaybettik, ilde de beklediğimiz oyu alamadık. Şimdi artık ilçe bitti, ona yapacak bir şey yok ama orada da bir gariplik var, mecliste rahat bir şekilde öndeyiz, ilçe belediye başkanlığında gerideyiz. Bu da çok anlaşılabilir bir şey değil, dolayısıyla şimdi bu işin telafisi için önümüzde bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Şimdi önünüze bir altın vuruş fırsatı doğdu." ifadelerini kullanarak, Esenyurtlulardan 23 Haziran seçimlerinde sandığa gitmeleri için söz aldıktan sonra şunları söyledi:

"Arkadaş gelir-gelmez sosyal yardımları, daha önce belediye başkanlarımızın halkla iç içe olduğu birçok projeyi maalesef eften püften gerekçelerle durdurdu. Şunu bilmenizi istiyorum, 23 Haziran'da Esenyurt'ta sonucu aldıktan sonra, daha önce 31 Mart'tan önce Esenyurt'ta ilçe belediye başkanımız, ne gibi ilçeye sosyal hizmet, eğitim hizmeti, belediye hizmeti yapıyorsa aynısını yapmaya devam edeceğiz. Hiç mutsuz olmayın. Ama bunun şartı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaktan geçiyor. Buna var mısınız? 'Evet...' O halde ben de varım."

- "Okulların ihtiyacı olan personeli belediye karşılayacak"

Eğitimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Burada büyük büyük binalar var. Binalar o kadar fazla ki toprak kaybolmuş, bunu kabul etmemiz lazım. Buranın yeşil alana, çocuk parklarına, kreşlere, otoparklara ihtiyacı var. Esenyurt'un sorunlarını çok iyi biliyoruz, bunları hep konuştuk. Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü bellidir. 30, 40 bilemedin 100 yıldır ama insana yapılan yatırımın süresi uzundur. Nesilden nesile geçer. Onun için insan, önce insan diyoruz. İnsana yapılan yatırımı çok ama çok önemsiyoruz." dedi.

Yıldırım, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik vaatlerini şöyle sıraladı:

"En önemli müjdemizden biri, bütün öğretmenlerimiz toplu ulaşımdan bedava yararlanacaktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Öğretmen, lamı cimi yok, ücretliymiş, sözleşmeliymiş, kadroluymuş... Ayrımcılık bize yakışmaz. İki, gençlere yönelik çok önemli müjdemiz var. Belediye kırtasiye yardımı yapıyor ama az yapıyor. Bunu 10 katına çıkartıyoruz, ihtiyacı olan okullarda nasıl kitaplar veriliyorsa, ihtiyaç sahipleri ailelere de kırtasiye desteği vereceğiz aile bütçesinin yükünü biraz olsun hafifleteceğiz, hayırlı uğurlu olsun.

Bir önemli iş daha var İstanbul'da. 3 bin 150 devlet okulu var. Kayıt zamanı geldiği zaman veliler ve müdürler birbirlerine giriyor. 'Şu kadar vereceksin, bu kadar vereceksin...' Ankara açıklıyor, 'Kayıt parası yok.' ama aşağıya geliyor, iş öyle yürümüyor. Ne yapsın okul müdürü? Okulun temizliği yapılacak, boyası badanası olacak, ihtiyaçları giderilecek, bunlar parayla oluyor değil mi? Sonra kantine yükleniyorsunuz, kantinci, 'Satacak bir şey bırakmadınız, sadece bir tost ve ayran satıyoruz bunlarla bu iş olmuyor kiraya verelim.' diyor. Bu arada onların kiralarını ramazan ayında affettik, haberiniz var mı? Söyledik bakana, affettiler. Uygulamayı ona göre yapıyorlar. Hoşunuza gitmemiş olabilir ama bunlar da haklı, şimdi bu işi kökünden çözüyoruz. Okulların ihtiyacı olan personeli belediye karşılayacak. Böylece okul aile birliklerinin üzerindeki yükü alıyoruz. Daha rahat edeceksiniz, öğrencilerimizin nasıl faaliyetlerini geliştirecek o projelere kafa yoracaksınız. Hayırlı uğurlu olsun."

Esenyurt'un en önemli problemlerinden birinin de okul ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Doğal, çünkü hızlı büyüyen bir ilçe, nüfus çok fazla... Biliyorsunuz Başbakanlığım sırasında teknik öğretime geçiş kararı aldık. '2021'e kadar da bunu tamamlayacağız.' dedik. Birçok ilde geçildi en zorlandığımız iki il var, birisi İstanbul, birisi İzmir. İstanbul ve İzmir'de iki yılda mutlaka geçilecek. İlk etapta Esenyurt'a 20 okul yapılması için çalışmaları başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun." müjdesini verdi.

- "Yarım kalan hesabımızı sandıkta görüyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, gençler için pek çok vaadi olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gençlere, 10 GB internet bedava. Ayrıca öğrencilere, toplu taşıma indirimi yaptık, ayrıca bütün öğrenciler müzelerden, belediye şehir tiyatrolarından ve sinemalardan ücretsiz yararlanacak. Spor salonlarından da ücretsiz yararlanacak. Havuza gideceksiniz. Belediye ve kamu tesisleri için geçerli olacak. Yanlış anlaşılmasın, özel yerlere bir şey diyemeyiz burası özel okul, o ayrı. Biz imkanları kısıtlı olan devlet okullarında okuyan öğrencilerimiz için bunları yapıyoruz. Dolayısıyla ben söylediklerimi söyledim şimdi söz sırası sizde. Ne yapıyoruz? Pazar günü sandığa gidiyoruz, yarım kalan hesabımızı sandıkta görüyoruz. Tamam mı? Okul aileye birliği başkanları, siz sadece kendiniz değilsiniz, okulunuzda okuyan bütün öğrencilerin velilerinden sorumlusunuz. Sandığa getirecek misiniz? 'Demokrasi bayramında biz de varız.' diyecek misiniz? 100 binin tamamı değil, 95 bini yeter bize, tamam mı, anlaştık mı? Allah sizden razı olsun, sağ olun, var olun."

Toplantıya, Türk Eğitim-Sen Esenyurt İlçe Başkanı Orçun Yılmaz, Esenyurt Eğitim Bir-Sen Başkanı Tarkan Atmaca, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı.