1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı:- "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi"
 17 Haziran 2019 20:37
Yazdır
Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlip başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
17 Haziran 2019 20:41		 Bakan Soylu: Aybüke öğretmenimize borcumuz var
17 Haziran 2019 20:21
Yıldırım: Bütün öğretmenlerimiz bedava yararlanacak
17 Haziran 2019 20:17		 Bakan Kurum'dan Silivri'ye millet bahçesi müjdesi
17 Haziran 2019 19:34
Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler
17 Haziran 2019 19:24		 ESK'dan 'Mehmetçiğe hastalıklı et' iddialarına açıklama
17 Haziran 2019 19:03
CHP'den işsizlik rakamı açıklaması
17 Haziran 2019 18:51		 'Bedelliden yoksul aile çocukları da yararlanabilsin'
17 Haziran 2019 16:10
Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
17 Haziran 2019 15:46		 Bakan Soylu: Tüm Türkiye'yi 112 çatısı altında toplayacağız
17 Haziran 2019 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:51 - Bafra Kaymakamı, Büyükşehir'e genel sekreter oldu20:46 - 63 sanığın yargılandığı davada 18 sanığa tahliye20:41 - Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi20:37 - Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü20:33 - Mansur Yavaş hakkında dava20:29 - Patentini aldığı tencereyi Avrupa'ya ihraç ediyor20:25 - 5'i muvazzaf, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı20:21 - Bakan Soylu: Aybüke öğretmenimize borcumuz var20:17 - Yıldırım: Bütün öğretmenlerimiz bedava yararlanacak20:13 - Organlar nakil için 24 saat korunabilecek
20:09 - 'Piyasadan aldıklarımız kekik de değil, papatya da'20:05 - Konut satışında İstanbul ilk sırada20:01 - '100 leylekten 6'sı ip ya da poşetler yüzünden ölüyor'19:57 - Ağrı Dağı Milli Parkı güzellikleriyle cezbediyor19:53 - İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı19:48 - Hak-İş: Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz19:44 - Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı: 13 gözaltı19:39 - Danıştay eski üyesine 8 yıl 9 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
Sözleşmeli personele 3+1 geliyor
Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
Sözleşmeliye 3+1'in de yer aldığı 19 maddelik kanun teklifinin tam metni
Üniversite sınavına giren Aleyna Tilki isyan etti
Adaylardan, program sonrasında, aile fotoğrafı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Soylu: İmamoğlu, Belediyenin logosunu LGBT'ye benzeten biridir
Yıldırım: Yayından sonra Erdoğan ile görüştük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebebek 1
Nedim 1
yok 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
Sezen Aksu 2
taze sıkılmış meyve suyu 3
tuğrul selmanoğlu 3
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 2
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 3
vince carter 4
SON İLANLAR
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Nahçıvan Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam