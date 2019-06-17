Bafra Kaymakamı, Büyükşehir'e genel sekreter oldu
Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu
|17 Haziran 2019 20:51
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Samsun Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.
Kaymakam Adanur, henüz kendisine bakanlıktan tebligat yapılmadığını ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bu konuda açıklamasının doğru olduğunu, atamayı bugün meclis üyelerine duyurduğunu söyledi. Adanur, "Hayırlısı olsun" dedi.
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