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Bafra Kaymakamı, Büyükşehir'e genel sekreter oldu

Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu
 17 Haziran 2019 20:51
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Bafra Kaymakamı, Büyükşehir'e genel sekreter oldu

Samsun Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu.

Kaymakam Adanur, henüz kendisine bakanlıktan tebligat yapılmadığını ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bu konuda açıklamasının doğru olduğunu, atamayı bugün meclis üyelerine duyurduğunu söyledi. Adanur, "Hayırlısı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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