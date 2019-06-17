İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun programdaki bursu vaat olarak duyurmasının ardından İBB'den açıklama geldi.
|17 Haziran 2019 21:11
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimine günler kala ortak yayında buluşarak projelerini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun programdaki bursu vaat olarak duyurmasının ardından İBB'den açıklama geldi.
İBB açıklamasında, "CHP'nin öğrencilere verilen bursu iptal ettirmeden önce 2004-2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin TL eğitim yardımı yapmıştı" denildi.
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