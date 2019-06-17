'Basit piercing' gündem oldu! Peki ÖSYM ne diyor?

Üniversite hayali kuran adayların YKS maratonu cumartesi ve Pazar günü yapılan oturumlarla tamamlandı. Cumartesi günü Avcılar Atatürk Ortaokulu'nda kulaklarındaki piercingleri çıkaramadığı için binaya alınmayan genç kız gözyaşları arasında sınava gelmedi. Yine Avcılar Atatürk Ortaokulu'na gelen burunlarında piercing bulunan iki kız öğrenci binaya alınmadı. Görevlilerden biri burunlarında piercing bulunan kız öğrencilerin durumunu bir üst yetkiliye sordu. Kızların burundaki piercingleri gören görevli, "Bunları çıkarmadan sınava giremezsiniz" deyince iki aday, birbirlerine yardım ederek burunlarındaki küçük piercingleri çıkardı. Adaylar daha sonra binaya alındı.

ÖSYM BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçen 19 Ocak'ta bu yılki sınavlarda piercing ile ilgili sorunların biteceğini açıklarken, "Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgah açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Artık bu dönem sona erecek anlaşılan" diye açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından ÖSYM'nin yayınladığı YKS klavuzu'ndaki "Sınava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç, gereç ve eşyalar nelerdir?" bölümünde, adayların sınava girerken, yanlarında bulundurulması yasak eşya ve objeler sayıldı. Bu bölümde, adayların sınav salonlarına yanlarında bulunduramayacakları eşya veya takılara ilişkin, "Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç)" denildi.

Piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı BASİT PİERCİNG NEDİR?

Avcılar'da yıllardan bu yana müşterilerine piercing taktığı ruhsatlı işyeri bulunan Umut Burak, ÖSYM'nin YKS klavuzunda adaylarında yanlarında veya üstlerinde bulundurmasına izin verdiği halde görevlilerin yasak engeline takılan piercing için getirilen 'Basit piercing' tanımına anlam veremediğini söyledi. Burak, ÖSYM'nin 'Basit piercing' tanımlaması ile ilgili bunların takılıp-çıkarılmasının kast edilmiş olabileceğini ifade ederken, "ÖSYM; 'Basit piercing' tanımı ile 'Ucu top şeklinde halkalı, burmalı ve geri çekilerek çıkarılabilenleri', kast etmiş olabilir. Buna göre, zor piercing esneyen ve vidalı olanlardır. Biz ilk delim yapılanların 2 hafta çıkarılmasını öneriyoruz. Piercing yasağı bana göre anlamsız. Kopya desen yaramaz, rakiplerini ekarte edecek bir şey değil. Bir sürü genç sınava giren veya giremeyen, bunları çıkaramayan bize de gelip başvuruyor."