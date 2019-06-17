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Liseli öğrenciler ekti, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler tarafından 5 dönüm üzerine kurulu iki sera ve tarlada üretilen sebze ve meyveler 2 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.
 17 Haziran 2019 21:51
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Liseli öğrenciler ekti, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Nebioğlu beldesinde 2 yıl önce açılan 120 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanındaki 5 dönümlük araziye 2 sera kuruldu. Okul yönetimi ve Tarım Teknolojileri Alanı'nda eğitim gören 21 öğrenci, öğretmenleri Perihan Yücesoy ile birlikte 'Ülkem İçin Üreteceğim' projesini geliştirdi. Proje kapsamında seralarda ve tarım arazisinde yerli tohumlarla üretilen kışlık ve yazlık sebze ve meyveler, Nebioğlu Belediyesi ile yapılan protokol sayesinde zabıtalar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Öğrencilerin bugüne kadar yetiştirdikleri marul, ıspanak, lahana, brokoli, maydanoz, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebzeler ihtiyaç sahipleri ailelerin yüzlerini güldürdü. Okulların kapanmasına rağmen öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte tarlada ürünleri üretmeye devam ediyor.

'ÖĞRENCİLER ÜRETME VE PAYLAŞMA DUYGUSUNU YAŞIYORLAR'

Okul Müdürü Tekin Verim, öğrencilerin projeyle birlikte üretmenin ve katma değer sağlamanın önemini uygulamalı olarak öğrendiklerini söyledi. Öğrencilerin bir ürünün tohumunun gelişimine kadar her noktasında uygulamalı eğitim aldıklarını ifade eden Verim, "Öğrencilerimiz projeyi sahiplendiler. Üretmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Beklentimizden daha çok katkı sağladılar öğrenciler. Bu alanda paylaşmanın da önemini anlıyorlar. Biz ürettiklerimizi belediye sayesinde dar gelirli ailelere ulaştırıyoruz. Bundan sonra projenin büyümesi durumunda döner sermaye kurmayı okuluma düşünüyoruz. Bu şekilde öğrenciler ürettikleri ürünlerin satışı gerçekleştirecek. Bu sayede elde edilen gelirde öğrencilere harçlık ve burs adı altında ödenecek. Öğrenciler ürettiklerini ekonomiye çevirmenin önemini okulda öğrenecekler. Buradan mezun olduklarında üretecekler ve nasıl ekonomiye katkı sağlayacaklarını öğrenmiş olacaklar" dedi.

'HER FİDEDE ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ VAR'

Tarım Teknolojileri Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni Perihan Yücesoy da üçüncü seralarını açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Ayrıca tarlaya da mısır, çilek ve karpuz ektiklerini anlatan Yücesoy, şöyle dedi:

"Burada yetiştirdiğimiz ürünleri gerek yazın gerek kışın belediyemize teslim ederek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Birçok ürün çıkıyor burada. Bunları hibe etmek bizi en mutlu eden kısmıdır projenin. Şimdi yazlık meyveler yetiştiriyoruz. Şu an domates, biber ve patlıcan ağırlık verdik. Burada fide dikiminden hasadına kadar öğrencilerimizle iş birliği içerisindeyiz. Her bir fidede öğrencilerimizin emeği vardır. Sulama sisteminden havalandırmasına kadar tüm işleri yapıyoruz. Proje kapsamında bunları dar gelirli ailelere ulaştırmak öğrencilere paylaşmayı da öğretiyor."

ÖĞRENCİLER MUTLU

Öğrencilerden Funda Gedikli de yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burada seramızda ürünler yetiştiriyoruz. Burada bakımlarını yapıyoruz. Ürünlerin hasadın aldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burada okumaktan çok mutluyuz" dedi.
DHA
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