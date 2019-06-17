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1 milyona yakın çam ağacını 'Basra böceği' sardı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki 1 milyona yakın çam ağacının büyük bölümünü 'Basra böceği' sardı. Ağacın öz suyunu emerek kurutan Basra böceği nedeniyle 14 kırsal mahalledeki yaklaşık 8 bin köylünün geçim kaynağı fıstık çamları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köylüler Basra böceği ile mücadele için yetkililerden yardım istedi.
 17 Haziran 2019 22:01
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1 milyona yakın çam ağacını 'Basra böceği' sardı

Koçarlı ilçesinde köylülerin en önemli geçim kaynağı fıstık çamı. Mazon Bölgesi'nin kırsal 14 mahalledeki yaklaşık 8 bin köylü, fıstık çamı yetiştiriciliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon çam ağacının bulunduğu ilçede, çam fıstığından üretilen künarlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Kalitesine göre kilogramı 300 TL'ye kadar satılıyor. Ancak Koçarlılı fıstık üreticileri, ağaçları istila eden Basra böceği nedeniyle dertli. Ağaçların gövde ve dallarındaki öz suyu emerek kurumasına neden olan Basra böceği ile mücadelede güçlük çekilirken, ürün rekoltesi de her geçen gün yüzde 50 oranında düşüyor. 2015 yılında 1000 ton olan çam fıstığından üretilen künar rekoltesi bu yıl toplam 60 tona kadar düştü. Basra böceği nedeniyle gövdesi ve dalları beyaz pamuksu bir doku ile kaplanan ve kurumaya başlayan çam ağaçları, köylüleri üzüyor. Muğla Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan çam ağaçlarında, bölgede çok sayıda çam balı üretimi yapan arıcının da bulunması nedeniyle Basra böceğine karşı kimyasal ilaç kullanımının yasak olduğu belirtildi.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Aynı zamanda fıstık çamı üretici olan Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Tosun, Basra böceğinin tüm çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bunu gerekli yerlere ilettik ama şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Bu böcekler yılda 2- 3 kez üreme yapıyor ve milyonlarcası ağaçları sarıyor. Çam ağaçlarının suyunu emiyor, gelişimini engelleyerek kurutuyor. Verim de yarı yarıya düştü. Tüm üreticiler bu durumdan çok mağdur. Çamların bakımlarını, budamasını ve dibinin gübrelemesini yapıyoruz. Biz bu böcekten bir türlü kurtulamadık. Herhangi bir ilaç uygulaması da yapamıyoruz çünkü pek ilaçtan etkilenen bir böcek de değil. Bu bölgede herkesin 500 ile 1000 arasında çam ağacı var. Üretici ağaçlardan 10 ton ürün alıyorsa bu zararlının olduğu yerlerde bu rakam, 5 tona düştü. Kozalağın içindeki künarın kalitesi de düşüyor. Çam fıstığı üretiminden umduğunu bulamayıp, kırsal mahallerimizden şehre göç de başladı. Bu nedenle bir an önce bu zararlıya karşı gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz."

'HERKES DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ'

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ise çam ağaçlarına zarar veren Basra böceği ile mücadele için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sarıoğlu, "Bu şekilde giderse ilerleyen yıllarda çam ağaçları bu bölgede tamamen yok olacak. Köylü de ya başka ürünlere yönelecek ya da şehre göçecek. Durumdan çok rahatsızız. Buradaki köylerin yüzde 99'u geçimini çam fıstığından sağlıyor. Daha önce mahallemizden yıllık 1 milyon lira gelir elde edilirken, şimdi bu gelir 100 bin liraya kadar düştü. Çaresizce bekliyoruz" diye konuştu.

'KÜÇÜK BÜYÜK TÜM AĞAÇLARI SARIYOR'

Künar üreticisi Tunay Aslan da Basra böceğinin küçük veya büyük ağaç seçmediğini, ağacın gövdesini ve dallarını sardığını belirterek, "Beyaz pamuksu dokunun içinde sarı böcekler oluyor. Çamın kabuğunun içerisinde larva bırakıyorlar. Sürekli ürüyorlar. Zor durumdayız" dedi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk de ağaçların Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olması nedeniyle kendilerinin yapacağı fazla bir şey olmadığını vurgulayarak, "Benim kendi ağaçlarım da var. Onlarda da aynı hastalık var" dedi. Basra böceği için kimyasal ilaç kullanamadıklarını vurgulayan Tarım ve Orman Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunoğlu, şu ana kadar o zararlı ile biyolojik mücadele edecek başka bir böceğin olmadığını da kaydetti. Kurşunoğlu, o bölgede arıcılık yapanların çok olmasından dolayı Basra böceği de olduğuna da dikkati çekti.
DHA
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