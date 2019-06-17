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Ekrem İmamoğlu: Önemli bir adım attık

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "(Binali Yıldırım ile ortak yayın) Önemli bir adım attık. Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık"
 17 Haziran 2019 22:31
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Ekrem İmamoğlu: Önemli bir adım attık

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık. Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık." dedi.

Seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdüren İmamoğlu, otobüsten halkı selamladı.

Daha sonra Fevzi Çakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldıkları ortak yayını hatırlatarak, özel bir ana hep beraber hizmet ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, önemli bir adım attıklarının altını çizerek, "Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi, Allah aşkına bundan korkunuz neydi? Bunu 16-17 yıldır bunu niye yapmadınız? Milletin huzurunda tartışmayı, konuşmayı, münazara etmeyi niçin kabul etmediniz? Bak yapılabiliyormuş. Neticede çıktık konuştuk, sohbet ettik. Herkes samimiyetlere, İstanbul'a kim hakim ona baktı. Ölçecek, biçecek ve karar verecek. Günün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle beraber millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz ne dedik? Biz yola çıktığımız ilk gün 'Bu milleti barıştıracağız.' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya seslenen İmamoğlu, "Bakın 2 gündür afişler tıka basa, birileri bize cevap vermeye çalışıyor. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. 20 günde bu sürece hakim olup birileri adına cevap mı veriyorsunuz bizzat? Yoksa, birilerinin afiş asmasına göz mü yumuyorsunuz? Yahu şurada kaldı bir hafta. Bir hafta sonra zaten ben oradayım Allah'ın izniyle. Hep beraber oradayız, milletçe. Bu sürecin İstanbul Valisine emanet olduğunu tekrar İstanbul Valisine hatırlatıyorum. Sayın Valimize diyorum ki, orada işini yapan insanların İstanbul'a hizmet etmesini sağlayın, israf etmesini değil." ifadelerini kullandı.

- "23 Haziran'da çok önemli işlerimiz var"

"Sayıştay raporu" konusuna değinen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biz, Sayıştay raporunun yayınlandığı tarihi verdik. Birileri hemen atladılar; '2018 Sayıştay raporu yok.' Kardeşim, 2018 Sayıştay raporunun açıklanacağı tarih 2019'un sonbaharı gibi olur. Ben size 2018'in ekim ayında yayınlanan Sayıştay raporunun sayfalarını bile okudum. Arkadaşlarımızın yaptığı hesaba göre, Sayıştay raporunda, içinde İSKİ, İETT ve İGDAŞ'ın olduğu biçimiyle açıkladıkları raporda, toplam zarar 752 trilyon lira."

Vatandaşlara, elindeki dosyayı gösteren İmamoğlu, "Sayın Yıldırım, okumayı seviyorsa, okuyacaksa kendisine bir tane yarın postalayacağım. Bu aynı zamanda Sayıştay'ın internet sitesinden de indirilebilir. 'Benim teknolojiyle aram iyi değil, bakamam' diyorsa bunu postalayacağım kendisine. Kendi okusun çünkü çalışma arkadaşları ya kendisini aldatıyor ya da kandırıyorlar. Kendi yakın ekibini uyarsın." dedi.

İmamoğlu, 23 Haziran'a az bir süre kaldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 Haziran'da çok önemli işlerimiz var. Asla bir avuç insanın bu şehrin iradesini yok saymalarına müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla görev almamız lazım. Sandıklarda, okullarda, ilçe seçim kurullarında, il seçimde hatta YSK'da avukatından birçok meslekle uğraşan her vatandaşımıza ihtiyacımız var. Sizlerden 23 Haziran'da bizlerle beraber olmanızı istiyoruz. Bunları yaptığınız takdirde, ben de size bir söz veriyorum ki, milletçe 24 Haziran'da hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz."

Anadolu Ajansı
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